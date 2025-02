Pożar Biedronki w centrum Katowic! Ewakuacja i pilna akcja służb

To wydarzyło się naprawdę

Pożar Biedronki w Katowicach

Reporterka slaskie.eska.pl podała, że pożar Biedronki przy ul. 1 maja wybuchł po godzinie 9:00. Kapitan Rafał Gruszka przekazał w rozmowie z portalem, że pożarem objętych jest około 50-70 metrów kwadratowych dachu budynku. - Działania strażaków będą czasochłonne ze względu na to, że mamy do czynienia z pożarem ukryty. Strażacy będą zmuszeni do rozbiórki części dachu budynku - podkreślił rzecznik KM PSP w Katowicach.

Ze sklepu ewakuowano pięciu pracowników. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Działania strażaków potrwają kilka godzin. Ze względu na to, że budynek jest wolnostojący i oddalony od innych budynków mieszkalnych, służby nie zarządziły ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków - powiedział kapitan Gruszka, cytowany przez ESKĘ.

