Nocny pożar na Śląsku z tragicznym finałem. Strażacy znaleźli ciało

Zuzanna Sekuła
2026-01-24 11:36

W Kończycach Wielkich (woj. śląskie) doszło do tragicznego w skutkach pożaru. W nocy z 23 na 24 stycznia ogień doszczętnie strawił budynek gospodarczy, w którym znajdowały się lokale mieszkalne. W wyniku pożaru śmierć poniosła jedna osoba. Na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Jak informuje Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie, akcja gaśnicza trwała ponad 5 godzin.

Pożar na Śląsku

i

Autor: Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie/ Facebook
  • W Kończycach Wielkich doszło do pożaru budynku gospodarczego z lokalami mieszkalnymi, który strawił go doszczętnie.
  • Akcja gaśnicza trwała ponad 5 godzin i wymagała zaangażowania 11 zastępów straży pożarnej. Dwie osoby ewakuowano.
  • Podczas przeszukiwania pogorzeliska strażacy odnaleźli ciało jednej osoby.

Pożar w Kończycach Wielkich. Jedna osoba nie żyje

Do tragicznego pożaru w Kończycach Wielkich doszło wczoraj, 23 stycznia. O godzinie 21:17 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego, w którym znajdowały się lokale mieszkalne. Na miejsce natychmiast wysłano liczne zastępy straży pożarnej.

„Pożar udało się opanować około godz. 22:34, natomiast działania zakończono 24 stycznia 2026 r. o godz. 02:40” – informuje Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie.

W akcji gaśniczej brało udział 11 zastępów straży pożarnej, czyli 42 ratowników. Jak się okazało, płonął budynek gospodarczy o wymiarach 25 × 12 × 7 m, w którym znajdowały się 3 lokale mieszkalne (2 na parterze, 1 na poddaszu).

Jedna osoba nie żyje

Z relacji świadków wynikało, że budynek zamieszkiwały 3 osoby. Dwie z nich opuściły obiekt przed przybyciem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej i zostały przekazane Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po opanowaniu pożaru, w trakcie przeszukania pogorzeliska odnaleziono jedną osobę, u której lekarz stwierdził zgon.

Działania ratownicze obejmowały m.in.: podawanie 5 prądów wody w natarciu i obronie, obronę sąsiedniego budynku mieszkalnego, wprowadzenie rot do wnętrza budynku (warunki uniemożliwiły skuteczne przeszukanie w początkowej fazie), budowę zaopatrzenia wodnego z cieków i zbiorników naturalnych, odłączenie energii elektrycznej, prace rozbiórkowe konstrukcji, oddymianie i przewietrzanie obiektu.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległ cały budynek gospodarczy wraz z lokalami mieszkalnymi. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.

