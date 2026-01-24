Nocny pożar na Śląsku z tragicznym finałem. Strażacy znaleźli ciało

W Kończycach Wielkich doszło do pożaru budynku gospodarczego z lokalami mieszkalnymi, który strawił go doszczętnie.

Akcja gaśnicza trwała ponad 5 godzin i wymagała zaangażowania 11 zastępów straży pożarnej. Dwie osoby ewakuowano.

Podczas przeszukiwania pogorzeliska strażacy odnaleźli ciało jednej osoby.

Pożar w Kończycach Wielkich. Jedna osoba nie żyje

Do tragicznego pożaru w Kończycach Wielkich doszło wczoraj, 23 stycznia. O godzinie 21:17 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego, w którym znajdowały się lokale mieszkalne. Na miejsce natychmiast wysłano liczne zastępy straży pożarnej.

„Pożar udało się opanować około godz. 22:34, natomiast działania zakończono 24 stycznia 2026 r. o godz. 02:40” – informuje Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie.

W akcji gaśniczej brało udział 11 zastępów straży pożarnej, czyli 42 ratowników. Jak się okazało, płonął budynek gospodarczy o wymiarach 25 × 12 × 7 m, w którym znajdowały się 3 lokale mieszkalne (2 na parterze, 1 na poddaszu).

27-latka z dzieckiem uwięziona na balkonie. Jest nagranie z pożaru Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jedna osoba nie żyje

Z relacji świadków wynikało, że budynek zamieszkiwały 3 osoby. Dwie z nich opuściły obiekt przed przybyciem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej i zostały przekazane Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po opanowaniu pożaru, w trakcie przeszukania pogorzeliska odnaleziono jedną osobę, u której lekarz stwierdził zgon.

Działania ratownicze obejmowały m.in.: podawanie 5 prądów wody w natarciu i obronie, obronę sąsiedniego budynku mieszkalnego, wprowadzenie rot do wnętrza budynku (warunki uniemożliwiły skuteczne przeszukanie w początkowej fazie), budowę zaopatrzenia wodnego z cieków i zbiorników naturalnych, odłączenie energii elektrycznej, prace rozbiórkowe konstrukcji, oddymianie i przewietrzanie obiektu.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległ cały budynek gospodarczy wraz z lokalami mieszkalnymi. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.