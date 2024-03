i Autor: Kasia Zaremba / Super Express; Policja Śląska

Zatrzymani mają bogatą przeszłość

Prezydent bał się o swoje życie. Grozili mu w internecie śmiercią. To miał być "głupi żart"

Na początku tygodnia prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala - złożył zawiadomienie do prokuratury. Samorządowiec bał się o własne życie, ponieważ w internecie ktoś groził mu śmiercią i nawoływał do zbrodni. Padły nawet słowa o zastrzeleniu. Policji wystarczyły dwa dni, by zatrzymać dwie osoby.