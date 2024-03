Koszmar w domu w Skoczowie. Kompletnie pijani rodzice opiekowali się dwiema małymi córeczkami!

W poniedziałek, 4 marca, młodszy aspirant Adam Danel jako członek Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej zgodnie z poleceniem sądu wykonywał czynności w jednej z rodzin w Skoczowie. Podczas wizytacji zwrócił uwagę na zachowanie rodziców, którzy „opiekowali” się dwójką małych dzieci. Ich zachowanie wskazywało na to, że są kompletnie pijani, co narażało malutkie dzieci na niebezpieczeństwo. Funkcjonariusz natychmiast wezwał na miejsce patrol. Obawy co do stanu trzeźwości małżeństwa niestety się potwierdziły - rodzice dzieci wydmuchali ponad promil alkoholu. Wtedy roczna i dwuletnia dziewczynka zostały otoczone opieką i przewiezione do placówki pogotowia opiekuńczego.

- Wobec rodziców wszczęte zostały czynności wyjaśniające, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia małoletnich, nad którymi mieli obowiązek opieki. Materiały dotyczące ujawnionego zaniedbania w sprawowaniu opieki nad małoletnimi dziećmi zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Cieszynie. Stan, w jakim rodzice sprawowali opiekę, może świadczyć o ich uzależnieniu od alkoholu, więc odrębny wniosek zostanie również skierowany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kodeks Karny za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w sytuacji, gdy na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5.

