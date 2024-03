Szaleniec pastwił się nad swoją partnerką. To, co robił kobiecie, nie mieści się w głowie!

Masowa likwidacja szkół w woj. śląskim. Zniknie aż 12 placówek w regionie. Co z dziećmi?

Horror

Przez prawie rok 23-latek znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką, niepokoił ją i kontrolował. Najczęściej do sytuacji tych dochodziło, kiedy mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, wtedy też wyzywał ją słowami wulgarnymi i obelżywymi.

Około godz. 3:00 w nocy w poniedziałek, 4 marca, cała sytuacja ujrzała światło dzienne - kobieta w końcu wezwała pomoc! Na miejscu okazało się, że tego wieczoru mężczyzna nie tylko się awanturował, ale także, trzymając kuchenny nóż, zniszczył drzwi wejściowe do mieszkania.

Mundurowi ustalili, że w międzyczasie w obronie kobiety stanął inny mężczyzna, który chcąc obronić się przed atakującym nożem 23-latkiem, wyciągnął w jego kierunku pistolet na śrut. Po przebadaniu na zawartość alkoholu okazało się, że agresor wydmuchał prawie 2,5 promila! Agresywny 23-latek został niezwłocznie zatrzymany. Stróże prawa wdrożyli procedurę „Niebieskiej Karty”, to pierwszy krok działania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

- Oprawca odpowie teraz przed sądem za znęcanie się nad swoją partnerką, a także groźby pozbawienia życia kierowane do mężczyzny, który stanął w jej obronie. 23-latek objęty został policyjnym dozorem połączonym z nakazem opuszczenia mieszkania, zakazem zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną - podsumowuje policja.

Wyrok dla Grzegorza B., który znęcał sie nad malutką Lena i zamordował sześciomiesięcznego Maksia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.