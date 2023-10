Prokuratura zarzuca mu zbrodnie z zimną krwią. 32-latek będzie odpowiadać za zabójstwo rodziców

Pokłócili się przed szkołą. Jeden nie wytrzymał i wyciągnął nóż do tapet

Jerzy B., będzie odpowiadać za zabójstwo własnych rodziców. Do zbrodni doszło 6 grudnia 2022 roku w Jaworzynce w gminie Istebna. Jeden z członków rodziny poinformował, że znalazł ciała 66-letniej kobiety i 64-letniego mężczyzny. Krótko po tym zawiadomieniu, policja zatrzymała Jerzego, syna ofiar.

- Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa. Wystąpiliśmy o jego tymczasowe aresztowanie - przekazał po zatrzymaniu w rozmowie z Super Expressem, prokurator rejonowy w Cieszynie Andrzej Hołdys.

Śledczy otrzymali już pełną opinię biegłych po obserwacji psychiatrycznej podejrzanego. Jak przekazał prokurator Hołdys, podejrzany jest w pełni poczytalny. Tak wynika z opinii biegłych. Cieszyńska prokuratura planuje zakończenie śledztwa jeszcze w listopadzie, a to oznacza, że również w listopadzie do sądu trafi akt oskarżenia w tej sprawie.

Przypominamy. Do zatrzymania podejrzanego doszło 6 grudnia. Śledztwo formalnie zostało wszczęte następnego dnia w sprawie śmierci małżeństwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa. 8 grudnia aresztował go tymczasowo sąd rejonowy w Cieszynie. Za kratami przebywa do dziś.

Prokuratura z uwagi na dobro śledztwa nie informuje o okolicznościach zbrodni. Nie wiadomo, czy podejrzany przyznał się do jej popełnienia. Za zabójstwo grozi kara do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.

