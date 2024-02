Protest rolników. Traktory blokują główne drogi na Śląsku

Jacek Jaworek urządził rzeź rodzinie brata, nastolatek jako jedyny ocalał. "Pilnujemy go i chronimy"

Ten dom straszy. Był jak sala tortur. To tutaj męczono Kamilka z Częstochowy

Co za tragedia

Rolnicy wyjechali traktorami na ulice, także w woj. śląskim. Rozpoczął się Wielki Protest Rolników w Polsce. Ważna informacja dla kierowców - nieprzejezdna jest DK44 w Mikołowie.

- "Około 40 ciągników rolniczych poruszających się ok. 20 km/h będzie się przemieszczało z rejonu skrzyżowania DK81 z DK44 w Mikołowie drogą krajową nr 44 do CH Europa Centralna w Gliwicach oraz powrót do Mikołowa tą samą trasą" - przekazało GDDKiA.

Utrudnienia występują na odcinku Mikołów - Gliwice na długości 8,4 km. Według informacji podanej przez GDDKiA potrwają 9 lutego do około godziny 14.

Rolnicy nie chcą wdrożenia Zielonego Ładu, importu produktów rolnych z Ukrainy i domagają się wsparcia hodowli zwierząt.

Strajk ma potrwać 30 dni.

- Nie zgadzamy się z założeniami Zielonego Ładu, który nakłada na nas obowiązek odłogowania swoich pól. Oznacza to zaprzestanie produkcji rolnej. Pola mają leżeć odłogiem - mówi Bartłomiej Biolik, jeden z organizatorów protestu na Śląsku.