Przedwczesny koniec obozu dla dzieci. Wychowawcy zarzuca się molestowanie

Węgierska Górka: Molestowanie na obozie. Wychowawca z zarzutem

Jak informuje RMF FM, 56-letni wychowawca został zatrzymany w piątek (18 lipca) po południu. Usłyszał on zarzut dotyczący molestowania seksualnego dziecka na obozie w Węgierskiej Górce (woj. śląskie).

Organizator obozu i instruktor miał dopuścić się „innej czynności seksualnej” wobec dziecka. Te wstrząsające doniesienia potwierdził w rozmowie z RMF FM Paweł Nikiel, rzecznik prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.

Molestowanie dziecka na obozie. Prokuratura chciała aresztu

Prokurator wnioskował do sądu aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące, ale sąd nie przychylił się do tego wniosku. 56-latek ma policyjny dozór.

Jaka kara grozi wychowawcy?

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Źródło: RMF FM