Tusk zapowiada remont A1 na Śląsku. To niesławne "fale Dunaju"

- Dzisiaj, jak wszyscy, musieliśmy bardzo zwolnić, żeby dojechać żywymi – mówił premier Tusk w poniedziałek, 26 maja, odnosząc się do stanu autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Piekary. Dodał, że podjęto decyzję o znalezieniu dodatkowych środków, aby naprawa drogi stała się faktem w najbliższych miesiącach. To obietnica, na którą kierowcy czekają od lat.

Odcinek o długości 16 kilometrów, nazywany z uwagi na stan nawierzchni "falami Dunaju", to prawdziwe utrapienie dla podróżujących. Przyczyną problemów jest pęcznienie jednego z materiałów użytych w konstrukcji drogi, co potwierdziła ekspertyza naukowców Politechniki Śląskiej.

Ponad 700 mln zł na naprawę A1. Kiedy ruszą prace?

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że przetarg na remont A1 na Śląsku zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

- Musimy skończyć z wybojami, które nie przynoszą chluby. Bardzo się dziwię, że przez osiem lat nasi poprzednicy nic z tym nie zrobili – podkreślił.

Szef MI zaznaczył, że resort i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od pewnego czasu przygotowują się do tego remontu. Barierą zawsze były pieniądze, ale jak zapewnił Klimczak, nie zamierza oszczędzać na jednej z najważniejszych dróg w Polsce. Szacunkowy koszt remontu obu jezdni autostrady to ponad 700 mln zł.

Remont A1 to nie wszystko. Rząd planuje kolejne inwestycje drogowe

Podczas konferencji prasowej w Sławkowie minister infrastruktury mówił również o planowanych remontach i rozbudowie innych odcinków autostrad. Chodzi m.in. o autostradę A2 między Łodzią i Warszawą, gdzie mają powstać trzeci i czwarty pas; o A4 w pobliżu Wrocławia i na odcinku między Katowicami a Krakowem.

Klimczak odniósł się także do przejęcia przez państwo koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków w 2027 r. Zaznaczył, że trwają przygotowania do modernizacji tej drogi, zarówno na odcinku od woj. śląskiego do Krakowa, jak i w kierunku Zakopanego i Rzeszowa.

A1 Piekary Śląskie - Pyrzowice: fatalny stan drogi

Odcinek autostrady A1 Piekary Śląskie-Pyrzowice został wybudowany w latach 2009-12 przez Budimex w konsorcjum z Mostostalem Warszawa. Koszt inwestycji wyniósł 1,5 mld zł. Okres gwarancyjny już się zakończył, a nierówności, które pojawiały się w tym czasie, były naprawiane przez wykonawcę. Obecne uszkodzenia muszą zostać naprawione przez GDDKiA w ramach własnych środków.

W ostatnich latach GDDKiA okresowo niwelowała największe nierówności. W 2021 r. podjęto działania mające na celu określenie zakresu ekspertyzy i opracowania programu naprawczego. W styczniu 2023 r. GDDKiA zamówiła w firmie Trakt za 9,6 mln zł ekspertyzę uszkodzonej nawierzchni z programem naprawczym oraz dokumentację dla naprawy infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich.