Rezerwat przyrody Grapa w Żywcu został oficjalnie otwarty dla ruchu pieszego dzięki zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Udostępniono przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną, zielony szlak turystyczny oraz ścieżkę łączącą ul. Folwark z ul. Cichą.

Porozumienie pomiędzy RDOŚ, Nadleśnictwem Jeleśnia i Gminą Żywiec określa zasady utrzymania i nadzoru nad trasami, zapewniając ochronę przyrody i bezpieczeństwo użytkowników.

Koniec zakazu wstępu do rezerwatu Grapa w Żywcu. Został oficjalnie otwarty

Rezerwat przyrody Grapa w Żywcu, utworzony w 1996 roku, przez prawie 30 lat pozostawał formalnie zamknięty dla ruchu pieszego. Powodem były skomplikowane kwestie własnościowe, które uniemożliwiały prawne uregulowanie statusu ścieżek i szlaków. Mimo to, malownicze tereny rezerwatu przyciągały spacerowiczów, którzy poruszali się po nim jedynie zwyczajowo. Każde takie wejście stanowiło jednak naruszenie ustawy o ochronie przyrody. Teraz nadszedł koniec z łamaniem prawa.

Wydanie zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach stało się możliwe dzięki porozumieniu, które podpisały trzy kluczowe instytucje: katowicka RDOŚ, Nadleśnictwo Jeleśnia oraz Gmina Żywiec. Dokument ten precyzyjnie określa, kto i za co będzie odpowiedzialny w zakresie utrzymania i nadzoru nad nowo otwartymi trasami. Oznacza to stałą konserwację ścieżek, dbałość o bezpieczeństwo turystów oraz prowadzenie działań edukacyjnych.

Dzięki porozumieniu turyści i mieszkańcy mogą już legalnie korzystać z przyrodniczej ścieżki dydaktycznej, zielonego szlaku turystycznego oraz ścieżki łączącej ul. Folwark z ul. Cichą. Zorganizowany ruch ma ograniczyć niekontrolowaną penetrację terenu, co pozwoli skuteczniej chronić delikatne ekosystemy. W rezerwacie można spotkać tak unikalne gatunki jak parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko czy skrzyp olbrzymi.

– To wielki i znaczący dzień w historii tego rezerwatu, bo dzięki porozumieniu i wspólnym działaniom samorządu, Lasów Państwowych i służbom ochrony środowiska, rezerwat zyska bezpieczną i uporządkowaną infrastrukturę turystyczną, a tym samym odwiedzający – dostęp do unikalnych wartości przyrodniczych – podkreśla Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Uregulowanie statusu szlaków otwiera drogę do pozyskiwania dodatkowych funduszy na ich utrzymanie i rozwój. Jeszcze w tym roku na terenie rezerwatu pojawią się tablice informacyjne, które przybliżą odwiedzającym zasady zwiedzania oraz bogactwo przyrodnicze tego miejsca. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To przełomowa decyzja, która łączy ochronę przyrody z edukacją i zrównoważoną turystyką, podnosząc atrakcyjność całego regionu.

