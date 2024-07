Przybywa skarg mieszkańców na zbyt głośne dzwony kościelne. Zostaną wyciszone?

Bicie dzwonów przeszkadza mieszkańcom Bytomia. Do urzędu wpłynęły kolejne skargi

Na początku tego roku pisaliśmy o dzwonach kościoła Mariackiego w Bytomiu, jeden z mieszkańców złożył bowiem skargę, że dzwony kościelne biją zbyt głośno. Mężczyzna mieszka w pobliżu rynku i jak się okazało miał rację. Nim skarga trafiła do bytomskiego magistratu, mieszkaniec próbował dogadać się z proboszczem.

Kiedy to na nic się zdało, udał się z interwencją do urzędników.

- W związku z interwencją mieszkańca związaną z emisją hałasu przez dzwony kościelne kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu, zleciliśmy pomiary hałasu. Pomiary zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. Badania wskazały przekroczenie emisji hałasu. Ze względu na fakt, że hałas oddziałuje na teren Bytomia, aby zachować bezstronność, złożyliśmy wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Katowicach, by wyznaczyło organ zastępczy, który zajmie się sprawą - informowała wówczas Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Jeśli chodzi o emisję hałasu do środowiska, kościoły są traktowane jak normalne zakłady pracy. W związku z tym urząd był zobowiązany do wszczęcia postępowania administracyjnego. Jak się okazało, mieszkaniec Bytomia miał rację. Dzwony biły za głośno. Jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy proboszcz zdecydował o skróceniu czasu bicia dzwonów.

Teraz jednak kolejni mieszkańcy skarżą się na zbyt głośne dzwony kościelne. Tym razem chodzi o kościół w Miechowicach.

W związku z tym, że bytomscy urzędnicy chcąc zachować bezstronność, złożyli wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wyłączenie organu – gminy Bytom ze sprawy. Organem zastępczym do prowadzenia postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, został Prezydent Miasta Gliwice. A ten pod koniec czerwca wydał decyzję, w której określił dopuszczalne poziomy hałasu dla dzwonów w Miechowicach przy ulicy Kasztanowej. W godzinach od 6 do 22 dopuszczalny poziom hałasu to: maksymalnie 55 decybeli, zaś w nocy 45 decybeli.

