Prezydent Siemianowic pyta, jak często kochasz się z żoną! Internauci zażenowani. Wstyd

Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich, lider ruchu Polska Jest Jedna, zadeklarowany antyszczepionkowiec i katolik nie raz już zaskakiwał swoim zachowaniem. A to zawierzył swoje miasto Maryi, a to zakazał Halloween. Tym razem postanowił spytać użytkowników Facebooka wprost: Jak często kochasz się ze swoją żoną? Filmik z takim pytaniem na początku pojawił się na oficjalnym profilu na Facebooku Rafała Piecha.

Na filmiku widać, nie wiadomo dlaczego, przejeżdżający pociąg PKP. Ten jednak nie ma nic wspólnego z treścią znajdujących się u dołu napisów, które mówią o pocałunkach w czoło, piciu kawy, wspólnych posiłkach i zasypianiu na piersi. Oczywiście należy docenić romantyczne usposobienie prezydenta, jednak publikowanie tego rodzaju treści na oficjalnym profilu włodarza spotkało się z alergiczną reakcją użytkowników.

Rafał Piech w ogniu krytyki

Jedni internauci docenili nagranie Piecha, inni jednak uważają, że wrzucanie takiej treści na Facebooka przez polityka na stanowisku jest niedojrzałe. - Czy to efekt włamania w piątkowy wieczór przez słynnego hakera Johnniego Walkera, czy innego Vladimira Smirnoffa? Przecież ten infantylny, kompletnie z czapy materiał wstyd byłoby udostępnić na profilu pryszczatego siódmoklasisty, ale za to na oficjalnym profilu prezydenta 70- tysięcznego miasta to kompletna żenada - napisał Pan Michał.

- Prezydent już chyba do reszty dostał do głowy. Niestety ale wygląda na to, że po tym człowieku można się wszystkiego już spodziewać i niekoniecznie dobrego i przyzwoitego. Z utęsknieniem czekam na zmianę prezydenta tego miasta, a do tego dodam, że coraz bardziej wstyd mi, że jestem obywatelem tego miasta - dodał Adam.

- Ja pier***le... co Ty masz koleś 12 lat? - pyta Marcin.

Żona Rafała Piecha

Rafał Piech ze swoją żoną Joanną są szczęśliwym małżeństwem. Mają trójkę dzieci, a ich związek trwa już ponad dwie dekady. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich zachwycają się urodą żony Rafał Piecha. Zdjęcia prezydenckiej pary możecie zobaczyć poniżej.