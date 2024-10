i Autor: dianacibotari1991/ Pixabay Robili obrzydliwe rzeczy swoim rodzinom. Dwóch jest w rękach policjantów, trzeci uciekł

To było jak obława

Policjanci z Rudy Śląskiej, jednego dnia przeprowadzili trzy interwencje wobec trzech różnych mężczyzn. To co ich łączy, to obrzydliwe zachowanie względem własnych rodzin. Mężczyźni znęcali się nad własnymi rodzinami. Dwóch udało się zatrzymać. Trzeci uciekł.