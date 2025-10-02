Kamil Żbikowski, nowy prezydent Zabrza, powołał Ewę Weber, swoją niedawną rywalkę w wyborach, na stanowisko wiceprezydenta miasta.

Zgodnie z przepisami, prezydent Zabrza może mieć maksymalnie trzech zastępców.

Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski wydał zarządzenie o powołaniu Ewy Weber na stanowisko wiceprezydenta miasta. Decyzja ta zaskakuje, biorąc pod uwagę, że niedawno Żbikowski pokonał Weber w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich. O wyniku wyborów zdecydowało zaledwie 106 głosów.

Przypomnijmy, że Żbikowskiego przed drugą turą poparł m.in. Borys Borówka, radny oraz lokalny lider Prawa i Sprawiedliwości, który również był wymieniany jako kandydat na stanowisko wiceprezydenta. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prezydent Zabrza może powołać trzech zastępców.

Kamil Żbikowski, prawnik i ekonomista z doświadczeniem w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, od 2018 roku zasiadał w Radzie Miasta Zabrze. Jest założycielem ruchu miejskiego Lepsze Zabrze.

Przypomnijmy, że przedterminowe wybory w Zabrzu były konieczne, ponieważ w majowym referendum odwołana została Agnieszka Rupniewska. Rupniewska, która wygrała wybory w 2024 roku, rządziła miastem zaledwie rok. W drugiej turze pokonała Małgorzatę Mańkę-Szulik, która kierowała Zabrzem przez 18 lat.

Kim jest Ewa Weber?

Ewa Weber to postać znana w Zabrzu i regionie. Przed objęciem funkcji komisarza i pełnieniem obowiązków prezydenta miasta, Weber pełniła funkcję dyrektora generalnego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ma również doświadczenie jako wiceprezydent Gliwic, kierowała Śląską Siecią Metropolitalną i przez wiele lat pracowała w Urzędzie Miasta Zabrze. W wyborach była popierana przez Koalicję Obywatelską.

