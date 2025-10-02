Rywalka będzie zastępczynią. Sensacyjna nominacja prezydenta Zabrza

Adrian Teliszewski
PAP
2025-10-02 14:26

Kamil Żbikowski, który niedawno pokonał Ewę Weber w walce o prezydenturę Zabrza, zaskoczył wszystkich swoją decyzją. Jego rywalka, która jeszcze niedawno sama pełniła obowiązki prezydenta miasta, teraz będzie jego zastępczynią. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym prezydent Zabrza może mieć trzech zastępców.

Zaprzysiężenie nowego prezydenta Zabrza. Kamil Żbikowski złożył ślubowanie i zwrócił się do mieszkańców

Autor: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Zabrzu/ Materiały prasowe
  • Kamil Żbikowski, nowy prezydent Zabrza, powołał Ewę Weber, swoją niedawną rywalkę w wyborach, na stanowisko wiceprezydenta miasta.
  • Zgodnie z przepisami, prezydent Zabrza może mieć maksymalnie trzech zastępców.

Ewa Weber zastępczynią prezydenta Zabrza. Żbikowski wybrał niedawną rywalkę

Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski wydał zarządzenie o powołaniu Ewy Weber na stanowisko wiceprezydenta miasta. Decyzja ta zaskakuje, biorąc pod uwagę, że niedawno Żbikowski pokonał Weber w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich. O wyniku wyborów zdecydowało zaledwie 106 głosów.

Przypomnijmy, że Żbikowskiego przed drugą turą poparł m.in. Borys Borówka, radny oraz lokalny lider Prawa i Sprawiedliwości, który również był wymieniany jako kandydat na stanowisko wiceprezydenta. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prezydent Zabrza może powołać trzech zastępców.

Kamil Żbikowski, prawnik i ekonomista z doświadczeniem w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, od 2018 roku zasiadał w Radzie Miasta Zabrze. Jest założycielem ruchu miejskiego Lepsze Zabrze.

Przypomnijmy, że przedterminowe wybory w Zabrzu były konieczne, ponieważ w majowym referendum odwołana została Agnieszka Rupniewska. Rupniewska, która wygrała wybory w 2024 roku, rządziła miastem zaledwie rok. W drugiej turze pokonała Małgorzatę Mańkę-Szulik, która kierowała Zabrzem przez 18 lat.

Kim jest Ewa Weber?

Ewa Weber to postać znana w Zabrzu i regionie. Przed objęciem funkcji komisarza i pełnieniem obowiązków prezydenta miasta, Weber pełniła funkcję dyrektora generalnego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ma również doświadczenie jako wiceprezydent Gliwic, kierowała Śląską Siecią Metropolitalną i przez wiele lat pracowała w Urzędzie Miasta Zabrze. W wyborach była popierana przez Koalicję Obywatelską.

Ukochana kopalnia Edwarda Gierka będzie zrewitalizowana. Koszt to 100 milionów

Czy wiesz jak poprawnie napisać te śląskie słowa? Trudny quiz ortograficzny na goroli
