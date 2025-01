Sąd w Dubaju podjął decyzję. Będzie ekstradycja Sebastiana M.?

OFF Festival 2025 odkrywa karty. Kto dołączył do line-upu? Znamy wykonawców

Szukali w parafii śladów Jacka Jaworka. Proboszcz poszedł do sądu

Co tam się działo!?

Kara za to wykroczenie jest bolesna... dla portfela

Będzie ekstradycja Sebastiana M.? Zapadła ważna decyzja

W piątek, 10 stycznia, późnym wieczorem minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał przełomowe wieści w sprawie Sebastiana M., który podejrzany jest m.in. o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1.

- W dniu 9 stycznia 2025 r. Sąd Apelacyjny w Dubaju stwierdził prawną dopuszczalność ekstradycji do Polski Sebastiana M. Jest on podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku samochodowego w połowie września 2023 r. na autostradzie A1 – napisał Bodnar na portalu X, dodając:

Decyzja sądu nie jest prawomocna, w ciągu 30 dni stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania. Wówczas sprawę rozpatrzy sąd II instancji, którym jest Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Według Bodnara, czwartkowe orzeczenie oznacza znaczący postęp w staraniach o sprowadzenie podejrzanego do Polski.

Dotarła do mnie bardzo dobra wiadomość ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.W dniu 9 stycznia 2025 r. Sąd Apelacyjny w Dubaju stwierdził prawną dopuszczalność ekstradycji do Polski Sebastiana M. Jest on podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku samochodowego w połowie…— Adam Bodnar (@Adbodnar) January 10, 2025

Przypomnijmy, że do wypadku doszło 16 września 2023 roku. Według ustaleń prokuratury w tył auta ofiar uderzył kierujący BMW, który miał się poruszać z prędkością co najmniej 253 km/h, w wyniku czego kia uderzyła w bariery i stanęła w płomieniach. Choć śledczy postanowili przedstawić Sebastianowi M. zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, to mężczyzny nie było już w Polsce.

Po wystawieniu listu gończego i powołaniu przez Komendę Główną Policji specjalnej grupy poszukiwawczej podejrzany Sebastian M. został zatrzymany w Dubaju 4 października ub.r. Od tamtej pory trwają starania o ekstradycję 33-latka do Polski, ale do dziś przebywa on na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W międzyczasie nie tylko opuścił areszt, ale miał również otrzymać status rezydenta.