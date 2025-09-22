W parafii Matki Bożej Różańcowej w Rybniku-Niedobczycach wykryto nieprawidłowości finansowe związane z budową kościoła, która trwa od kilkunastu lat.

Wizytacja kanoniczna wykazała zaniedbania administracyjne i finansowe, za które odpowiedzialny jest proboszcz.

Kuria metropolitalna w Katowicach poinformowała wiernych o wykrytych nieprawidłowościach.

Skandal przy budowie kościoła w Rybniku. Proboszcz odwołany za nieprawidłowości finansowe

Niedawne odwołanie proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej w Rybniku-Niedobczycach nie było przypadkowe. Jak informuje archidiecezja katowicka, zmiana miejsca posługi ks. Dariusza Kreihsa która nastąpiła z końcem lipca 2025 roku, była związana z przedłużającym się czasem budowy kościoła oraz przeprowadzoną wiosną wizytacją kanoniczną. Wizytacja ta wykazała szereg nieprawidłowości natury administracyjnej i finansowej. Pomimo upływu kilkunastu lat od rozpoczęcia budowy, świątynia nadal nie została ukończona. Co więcej, parafia ma być mocno zadłużona, co stawia pod znakiem zapytania możliwość rychłego zakończenia inwestycji.

Po odwołaniu z funkcji proboszcza ks. Kreihs został administratorem parafii św. Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu, jednak teraz stracił również to stanowisko. Decyzję o jego usunięciu podjął bp Marek Szkudło, który administruje archidiecezją katowicką do czasu objęcia rządów przez arcybiskupa nominata Andrzeja Przybylskiego. Ingres nowego włodarza archidiecezji jest zaplanowany na 4 października.

O przyczynach odwołania proboszcza Kreihsa wierni zostali poinformowani dopiero przez obecnego administratora rybnickiej parafii ks. Wojciecha Dytkę. Parafianie, którzy przez lata wspierali budowę kościoła, są zszokowani informacjami na temat zaniedbań byłego proboszcza.

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Katowicach w sprawie sytuacji w parafii Matki Bożej Różańcowej w Rybniku-Niedobczycach

- W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi sytuacji w parafii Matki Bożej Różańcowej w Rybniku-Niedobczycach informujemy, że:

Zmiana miejsca posługi dotychczasowego proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej w Rybniku-Niedobczycach, która nastąpiła z końcem lipca 2025 roku, była związana z przedłużającym się czasem budowy kościoła oraz przeprowadzoną wiosną br. wizytacją kanoniczną. Wizytacja ta wykazała szereg nieprawidłowości natury administracyjnej i finansowej, jednak nie ujawniła ich pełnej skali. Powołany w lipcu 2025 roku administrator wyżej wymienionej parafii został poinformowany o zaistniałej sytuacji i poproszony o jej dogłębne zbadanie. Podjęte przez niego szczegółowe działania ujawniły dalsze rozbieżności w dokumentacji finansowej. Zebrane informacje przekazano byłemu proboszczowi, który oddał się do dyspozycji administratora archidiecezji katowickiej i zadeklarował gotowość współpracy w wyjaśnieniu sprawy. W konsekwencji bp Marek Szkudło podjął decyzję o odwołaniu go z urzędu administratora parafii św. Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu, do której został posłany pod koniec lipca 2025 r. Decyzja ta została podjęta już kilkanaście dni temu, jednak z jej ogłoszeniem wstrzymano się do czasu wyznaczenia nowego administratora parafii w Orzeszu-Zgoniu.

Zapewniamy, że zarówno obecny administrator parafii Matki Bożej Różańcowej w Rybniku-Niedobczycach, jak i cała wspólnota mogą liczyć na pomoc w znalezieniu możliwych rozwiązań i podjęciu działań mających na celu uzdrowienie sytuacji i dalszy rozwój parafii. Będziemy informować o innych decyzjach oraz wynikach prowadzonych działań - czytamy w komunikacie podpisanym przez ks. Rafała Bogackiego, rzecznika archidiecezji katowickiej.

Ile kosztuje strój księdza? Sutanna i ornat to nie wszystko! Jedna szata to prawie 2 tys. zł

QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10 Pytanie 1 z 10 Kto ma prawo udzielić bierzmowania? biskup diecezjalny biskup pomocniczy obie odpowiedzi są prawidłowe Następne pytanie