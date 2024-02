Co tam się wydarzyło?

Przyszedł do żony w mikołajki i zadał jej 15 ciosów siekierą w głowę

Policjantów wezwano do bobra. Nie miał odblasków, ale szedł chodnikiem

Co za historia

Skarbnik miasta nagle źle się poczuł. Stracił przytomność po wyjściu z sali obrad

Podczas poniedziałkowej ( 19.02.2024) sesji Rady Miasta w Zabrzu, uczestniczący w niej skarbnik Piotr Barczyk w pewnym momencie źle się poczuł i opuścił salę obrad. Mężczyzna idąc w stronę windy, stracił przytomność.

- Pierwszej pomocy udzielał mu radny, który z zawodu jest lekarzem. W tym czasie Urząd wezwał pogotowie ratunkowe. Pozostali radni zostali poproszeni, aby nie wychodzić na korytarz. Priorytetem było bowiem umożliwienie ratownikom prowadzenia akcji reanimacyjnej. Nie wszyscy jednak postępowali odpowiedzialnie, gdyż swoim zachowaniem mogli utrudnić działanie ratownikom - czytamy na stronie Urzędu Miasta w Zabrzu.

Na miejscu pojawiły się dwa zespoły ratownictwa medycznego. Mimo prowadzonej przez godzinę reanimacji, skarbnik zmarł.

Zawiadomiono rodzinę skarbnika. Sesja została przerwana. Będzie kontynuowana dzisiaj.

Do tych wstrząsających wydarzeń podczas sesji, odniosła się prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik.

- Nadal nie możemy uwierzyć w to, co się stało. Nie żyje Piotr Barczyk, skarbnik Miasto Zabrze. Doznał zatrzymania akcji serca podczas sesji Rady Miasta. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi - czytamy we wpisie na Facebooku.