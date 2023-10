Słupik: PiS dostał czerwoną kartkę i został wyrzuony z boiska

Co tam się wydarzyło?

Wybory do Sejmu i Senatu

Wyniki wyborów 2023

Sondaż Ipsos wskazał zwycięstwo PiS w wyborach. Jednak jest to zwycięstwo, które nie gwarantuje stworzenia samodzielnego rządu. Wszystko wskazuje na to, że koalicja partii opozycyjnych będzie rządzić w Sejmie i to ona powoła nowy rząd.

Oto wyniki wyborów parlamentarnych exit polls:

PiS - 36,8 proc.; KO - 31,6 proc.; Trzecia Droga - 13 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,2 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

Czeka nas spodziewana zmiana władzy w Polsce, bo PiS poniósł sromotną klęskę. Polaków zmęczyło i zdenerwował państwo PiS i dali mu czerwoną kartkę. PiS został wyrzucony z boiska - mówi dr Tomasz Słupik, politolog Uniwersytetu Śląskiego i jednocześnie kandydat KO w wyborach parlamentarnych.

Politolog twierdzi, że teraz czeka nas etap nowych rządów i nastąpi odnowa stylu rządzenia.

Państwu niezbędna jest sanacja, bo jest zdegenerowane. Jestem pewien, że demokratyczne opozycja stworzy wspólnie silny rząd. Powstanie rządu może się jednak przedłużyć, bo nie wiadomo, jak zareaguje prezydent i komu powierzy tę misję. Niewykluczone jest, że odspawa się od PiS, planując samodzielną karierę - mówi dr Słupik.

Co wynik wyborów 2023 znaczy dla Śląska

Według dr Tomasza Słupika, wynik wyborów jest niezwykle istotny dla Śląska. Zwłaszcza w trzech sprawach. Chodzi przede wszystkim o politykę klimatyczną i przyszłość górnictwa.

Niezwykle istotne jest także uznanie języka śląskiego za język regionalny oraz Ślązaków za mniejszość etniczną - mówi dr Słupik.