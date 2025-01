i Autor: Shutterstock, Zdj. ilustracyjne.

Ciało znaleziono w lesie

Śmierć bogatego biznesmena. Przez lata uznawano, że zabiła go żona. Szokujący zwrot

We wtorek (28 stycznia) katowicki sąd uniewinnił od głównego zarzutu Ilonę S., której prokuratura zarzuciła zabójstwo męża - przedsiębiorcę ze Sławkowa Jacka S. Do zbrodni doszło w 2017 r. Oskarżona została skazana jedynie ws. składania fałszywych zeznań. Sąd wymierzył jej za to karę 2 lat więzienia. Prokuratura, która żądała dla oskarżonej 25 lat pozbawienia wolności, nie zgadza się z tym orzeczeniem i zapowiada apelację.