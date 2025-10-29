Sprawa Kamilka z Częstochowy wraca na wokandę! Sąd przyjrzy się roli urzędników

Sąd rozpatrzy zażalenie na umorzenie śledztwa ws. urzędników w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy.

Chłopiec zmarł w maju 2023 roku po długotrwałym znęcaniu się, a jego sprawa budzi ogromne emocje społeczne.

Decyzja prokuratury o braku odpowiedzialności urzędników została zaskarżona przez pełnomocników i opiekuna prawnego.

Dowiedz się, dlaczego sprawę przeniesiono do Kielc i jakie mogą być konsekwencje decyzji sądu.

Wciąż daleko do zakończenia sprawy Kamilka z Częstochowy. 8 maja 2023 r. chłopczyk zmarł w szpitalu po ponad miesiącu walki o jego życia. Obrażenia 8-latka okazały się być zbyt poważne. Nad chłopczykiem przez długi czas znęcał się jego ojczym, i to za cichym przyzwoleniem matki.

30 czerwca 2025 r. rozpoczął się proces ws. śmierci Kamilka z Częstochowy. Odbyły się już kolejne rozprawy. Na ławie oskarżonych zasiadają matka i ojczym 8-latka oraz członkowie rodziny. Nadal nie wiadomo, co z urzędnikami wielu instytucji, którzy zbagatelizowali sygnały mówiące o fizycznym znęcaniu się nad Kamilkiem.

W środę (29 października) Sąd Rejonowy w Kielcach zajmie się rozpatrzeniem zażalenia na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. ewentualnej odpowiedzialności urzędników za śmierć 8-latka. Sprawa budzi ogromne emocje społeczne, a decyzja sądu może mieć kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii.

Początkowo zażalenie miało być rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Częstochowie. Ze względu na fakt, że sprawa dotyczy również pracowników Wydziału Rodzinnego tego sądu, sędziowie uznali, że mogłoby to rodzić wątpliwości co do ich bezstronności. W związku z tym, Sąd Najwyższy zdecydował o przeniesieniu sprawy do Kielc.

W styczniu 2025 r. Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła postępowanie dotyczące podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez urzędników i pracowników instytucji pomocowych, którzy mieli sprawować nadzór nad rodziną Kamilka. Według prokuratorów w ich działaniach nie doszło do złamania prawa.

Decyzję o umorzeniu śledztwa zaskarżyli pełnomocnicy rodzeństwa Kamilka, jego opiekun prawny oraz jedna z fundacji. Prokuratura odrzuciła jednak zażalenie fundacji, argumentując to brakiem ustawowych uprawnień do wniesienia takiego zażalenia.

