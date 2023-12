Nie lada konkurs. Nie lada nagrody

Tyski urząd ogłosił konkurs skierowany do lokalnych przedsiębiorców. Taki bardzo świąteczny, bo na najpiękniejsze witryny świąteczne, które - jak wiadomo, większość sklepów o tej porze już ma. No i te witryny są jakby nie było dodatkową ozdobą dla miejskiej przestrzeni publicznej. Dlatego też miasto postanowiło wyróżnić te najpiękniejsze. A oceni je jury składające się z lokalnych ekspertów, które przyzna punkty w takich kategoriach, jak:

nawiązania do tradycji świąteczno‑noworocznej,

oryginalności i pomysłowości na wystrój witryny,

innowacyjnego podejścia,

estetyki wykonania,

oddziaływania na przestrzeń publiczną,

doboru odpowiedniego oświetlenia i iluminacje,

kreowania wizerunku firmy.

Oceny witryn podejmie się trzyosobowy skład jury, w który wchodzą:

Anna Syski - miejski konserwator zabytków,

Michał Lorbiecki - projektant nowego centrum miasta,

Magdalena Łuki odpowiedzialna za promocję w Urzędzie Miejskim w Tychach.

Zgłoszenia do miejskiego konkursu potrwają do 11 stycznia 2024 roku. Przegląd zgłoszeń oraz ewentualna wizytacja na miejscu odbędą się w dniach 15-17 stycznia. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy z najpiękniejszymi witrynami? Na pewno na prestiż, dyplomy oraz miejskie gadżety. Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta w Tychach.