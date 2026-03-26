Agresywny pacjent zdemolował ambulans

Do groźnej i niebezpiecznej interwencji doszło w niedzielny wieczór, 22 marca w Jaworzynce, gdzie służby ratunkowe zostały wezwane do mężczyzny wymagającego pilnej pomocy medycznej. Sytuacja, która początkowo miała charakter standardowej akcji ratunkowej, bardzo szybko wymknęła się spod kontroli. W trakcie transportu do szpitala pacjent nagle stał się agresywny i zaatakował ratowników medycznych, którzy wcześniej udzielali mu pomocy.

Napastnik nie tylko używał siły wobec członków zespołu ratownictwa medycznego, ale również dopuścił się zniszczenia wyposażenia ambulansu. Jego zachowanie stanowiło realne zagrożenie dla zdrowia i życia ratowników, dlatego konieczne było wezwanie wsparcia ze strony policji.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy podjęli zdecydowane działania. Mundurowi obezwładnili agresywnego mężczyznę i zatrzymali go. Noc spędził w policyjnym areszcie, gdzie oczekiwał na dalsze czynności procesowe.

Mężczyzna gryzł ratowników. Użył wobec nich również przemocy

Jak ustalono w toku postępowania, mężczyzna dopuścił się poważnych naruszeń prawa. Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Z ustaleń wynika, że sprawca był wyjątkowo brutalny – szarpał ratowników, gryzł ich, a także zadawał ciosy w okolice głowy.

To jednak nie koniec sprawy. Śledczy prowadzą również czynności dotyczące zniszczenia mienia, do którego doszło w trakcie zdarzenia. Po dokładnym oszacowaniu strat oraz złożeniu formalnego wniosku o ściganie, lista zarzutów wobec zatrzymanego może zostać rozszerzona.

Za popełnione czyny mężczyźnie grożą poważne konsekwencje. Może trafić do więzienia nawet na 5 lat.

Przypominamy, że osoby niosące pomoc znajdują się pod szczególną ochroną prawną, a agresja wobec nich spotyka się ze zdecydowaną reakcją i konsekwencjami prawnymi - apeluje policja.