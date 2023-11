Tajemnicza śmierć małżeństwa z Zawiercia. Zwłoki leżały w domu, wcześniej doszło tam do pożaru

To była tragiczna doba dla Śląska. W wypadkach zginęły 4 osoby

CO TAM SIĘ STAŁO?

Dramat w Zawierciu. Nie żyje małżeństwo

Szokujące doniesienia z Zawiercia. W piątek późnym popołudniem (24 listopada) w domu przy ul. Pastewnej znaleziono zwłoki małżeństwa. Jak poinformowało w dzień później w raporcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, wcześniej w domu miało dojść do pożaru.

"W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, który posiadał ślady wystąpienia pożaru, ujawniono zwłoki małżeństwa. Przybyłe na miejsce zastępy Państwowej Straży Pożarnej nie podejmowały działań gaśniczych ze względu na wygaśnięcie ognia" - podało Centrum.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności tajemniczej śmierci małżeństwa wyjaśniają policja i prokuratura.

Pożary na Śląsku

Minionej doby w woj. śląskim doszło do 23 pożarów, a spowodowane przez ogień straty wstępnie oszacowano na blisko 1,9 mln zł. W nocy z piątku na sobotę (24/25 listopada) strażacy gasili pożar w miejscowości Kornowac koło Raciborza, gdzie w ogniu stanęła części hali, w której produkowane są akumulatory do paneli fotowoltaicznych. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Opanowanie szalejącego żywiołu zajęło druhom ok. 1,5 godziny.