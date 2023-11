Tarnowskie Góry. Seanse saunowe tylko dla pań w oferie Parku Wodnego. To dyskryminacja mężczyzn?

Tarnowskie Góry. Park Wodny wprowadził seanse saunowe tylko dla kobiet

Pod koniec sierpnia został zakończony generalny remont Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, który trwał przez blisko pół roku. W ramach inwestycji siłownię przeniesiono na pierwsze piętro budynku, dzięki czemu jej powierzchnia zwiększyła się do ponad 1000 m kw., natomiast saunarium powiększono o metraż byłej strefy siłowej. Od tamtej pory goście mogą korzystać z sześciu saun oraz tężni solankowej.

Nowością, która pojawiła się po modernizacji są seanse saunowe. Na stronie Parku Wodnego można znaleźć pełen harmonogram ceremonii. Od poniedziałku do piątku goście mogą skorzystać zarówno z seansów porannych (od 10.30-10.45) oraz wieczornych. Natomiast wieczorami ceremonie rozpoczynają się o 17, trwają po 15 minut i kończą się o 21.15. W weekend seanse rozpoczynają się o 12, odbywają się co godzinę i kończą o 21.15.

W harmonogramie seansów saunowych pojawiły się ceremonie wyłącznie dla kobiet. Seanse odbywają się we wtorki o 19.00 i 20.00 (CEREMONIA PŁATNA TYLKO DLA PAŃ - Srebrna ceremonia i Pachnidło SEANS TYLKO DLA PAŃ). Podobnie jak w przypadku innych seansów trwają one 15 minut.

Choć w grafiku widnieją seanse wyłącznie dla kobiet, to nie ma ich zamiennika dla mężczyzn. Zarząd Parku Wodnego tłumaczy się, że okolicznych obiektach np. w Parku Wodnym w Tychach, Termach Krakowskich i MOSiRze Lublin, podobne ceremonie również funkcjonują.

Zarząd dotychczas nie otrzymał skargi, która odnosiłaby się do dyskryminacji mężczyzn, bądź też do wdrożenia seansów z wyłączeniem Kobiet. (...) Jeśli otrzymamy informację, iż wolą mężczyzn jest wdrożenie ceremonii saunowej tylko dla mężczyzn, to taki wariant będzie brany przez nas pod uwagę - tłumaczy Aleksandra Kancel, asystent ds. marketingu Tarnogóskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Park Wodny we Wrocławiu przegrał sprawę w sądzie o "wtorki dla pań"

Przypomnijmy, że podobną ofertę skierowaną wyłącznie dla pań wprowadził Park Wodny we Wrocławiu. Pewien mężczyzna poczuł się dyskryminowany przez saunowe "wtorki dla pań" we wrocławskim aquaparku. Postanowił napisać do aquaparku maila z zapytaniem, czy we wtorek mógłby skorzystać z sauny. W mailu zwrotnym otrzymał negatywną odpowiedź oraz informację, że we wtorki sauna przeznaczona jest jedynie dla pań.

Zaistniałą sytuację postanowił przedstawić w sądzie. Mail, który otrzymał od aquaparku stał się podstawą pozwu. W sierpniu poznaliśmy wyrok pierwszej instancji oraz uzasadnienie decyzji. Sąd uargumentował takie rozwiązanie sprawy obowiązującym w Polsce zakazem nierównego traktowania osób fizycznych m.in. ze względu na płeć w zakresie dostępu i warunków korzystania z zabezpieczenia społecznego, usług, w tym usług mieszkaniowych, jeżeli są one oferowane publicznie.

Sąd uznał ostatecznie, że dyskryminacja w Aquaparku Wrocław miała miejsce, a mężczyzna otrzymał 500 zł odszkodowania. Saunowe "wtorki dla pań" funkcjonują dalej, jednak tym razem pod nieco inną formą.

Nowym rozwiązaniem, jakie zdecydował się wdrożyć aquapark, było wydzielenie specjalnej strefy wyłącznie dla kobiet, gdzie mogą one w pełni swobodnie przebywać w saunie. Wyłącznie dla pań we wtorki dostępna jest teraz "Wioska Saunowa" w godzinach 15:00 - 22:40.