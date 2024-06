Powitajcie Laurę, Wiktora i Leosia! To kolejne trojaczki, które przyszły na świat w tym szpitalu

Mercure Szczyrk Resort powstaje w Beskidach. Znamy dokładną datę otwarcia

Budowa Mercure Szczyrk Resort trwa od 2021 roku, lecz warto wspomnieć, że cały obiekt nie powstawał od podstaw, a była to po prostu przebudowa istniejącego od lat ośrodka wczasowego "Orle Gniazdo". Aktualnie miejsce to należy do znanej sieci hoteli Accor.

Obiekt znajduje się w niebywale pięknym otoczeniu na wysokości 660 m n.p.m., co czyni go wyjątkowym. Prawdziwy gigant w Beskidach miał zostać otwarty latem 2024 roku, lecz wiadomo już, że prace nadal trwają i na ten moment oficjalnie otwarcie przewidywane jest na 1 września 2024 roku. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotelowa perła w Beskidach zachwyci odwiedzających. Na gości czeka wiele udogodnień

Mercure Szczyrk Resort będzie wyjątkowym obiektem, to pewne. Z pokoi hotelowych goście będą mogli ujrzeć najwyższy szczyt Beskidu Sląskiego - Skrzyczne.

Czterogwiazdkowy ośrodek będzie oferował prawie tysiąc miejsc noclegowych w 447 pokojach i apartamentach. Na gości czekać będzie kilka restauracji oraz strefa SPA, lecz - co ważne - segment basenowy zostanie oddany do użytku w październiku 2024 roku. Na ten moment trwają szkolenia przyszłych pracowników oraz finalne wykańczanie przestrzeni wewnątrz budynku. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda hotel, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć.

