To było potworne. Budynek parafii przestał istnieć, a wysadził go w powietrze ten senior

Niemal dokładnie rok temu, 27 stycznia 2023 r., doszło do potwornej eksplozji w Szopienicach – dzielnicy Katowic.

Gdy pył opadł, mieszkańcy zobaczyli rozwalony budynek tamtejszej plebanii ewangelickiej. Wśród morza ruin słychać było płacz rannych Gosi (5 l.) oraz Diany (3 l.) - dwóch córeczek wikarego Piotra Ucińskiego (32 l.) i jego żony Joanny (32 l.).

Z ruin wyciągnięto też Edwarda Dziurawca, a potem jego żonę Halinę D. (+69 l.) i córkę Elżbietę (+40 l.). Obie nie żyły. Jak wykaże później sekcja zwłok zmarły nieco wcześniej – otruły się lekami.

Gdy Dziurawiec wydobrzał, został zatrzymany i aresztowany.

Nim do tego doszło, Polsat ujawnił list, jaki rodzina wysłała do stacji. Zapowiadano w nim, że sprowadzą nieszczęście. Tylko dlatego, że czuli się pokrzywdzeni przez proboszcza parafii Adama M. Spodziewali się rychłej eksmisji z mieszkania na probostwie, bo pastor wygrał sądową sprawę o niepłacenie przez lokatorów czynszu za wynajem. „Nie pozostało nam nic innego jak rozszerzone samobójstwo, a tabletki nasenne pozwolą nam odejść skutecznie i po cichu.” - napisali w liście.

Wczoraj Edward Dziurawiec trafił przed oblicze Sądu Rejonowego w Katowicach. - Oskarżam Edwarda Dziurowca, o to, że sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo eksplozji gazu ziemnego, poprzez doprowadzenie do jego nagromadzenia w stężeniu wybuchowym, po czym nie zachowując wymaganej ostrożności w tych okolicznościach, w wyniku kontaktu gazu z czynnikiem inicjującym nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób – mówił prokurator Marcin Cyprys-Gaudyn.

Dziurawiec wysłuchiwał tego z kamienną miną. Do zarzutów się nie przyznał. NIe chciał też zeznawać w obecności dziennikarzy. Zeznania złożyli za to Joanna Ucisńka i jej maż, ks. Piotr. Sędzia Anna Seweryn utajniła jednak ich treść, by właściwie zabezpieczyć tok rozpoczętego porocesu.