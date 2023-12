Zaczęło się od trącenia barkiem na chodniku. Potem była szarpanina i ciosy nożem niemal w serce

Po ataku nożownika zdołał jeszcze zadzwonić do matki. Jego stan jest ciężki

Do tej krwawej rozróby doszło na ul. Kolbego w Jaworznie w poniedziałkowy (18.12.2023) wieczór

Rafał D. właśnie wyjął trochę gotówki w bankomacie położonym w tamtejszym markecie. Opuścił sklep i kierował się w górę ulicy, w stronę kościoła. Wtedy na swej drodze napotkał Ryszarda G. - Pomiędzy oboma panami doszło do sprzeczki i szarpaniny. W jej trakcie młodszy z mężczyzn został zraniony ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem - mówi Justyna Wiszowaty, oficer prasowy policji w Jaworznie.

Wykrwawiał się między garażami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nożownik natychmiast uciekł i zniknął w zaułkach Jaworzna.

Natomiast ranny mężczyzna próbował najprawdopodobniej dotrzeć do swego mieszkania w jednym z bloków na os. Stałym. Nie dał rady – został znaleziony przez ludzi pod pobliskimi garażami. Trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Na szczęście się ona powiodła i 27-latek jest w tej chwili w stabilnym stanie i jego życiu nic nie grozi. Niedługo po operacji lekarze zezwolili policji, by funkcjonariusze mogli z nim porozmawiać.

Pies tropił nożownika z Jaworzna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tymczasem wszystkie niemal policyjne siły w Jaworznie zostały rzucone, by znaleźć napastnika.

Okolicę przeczesywały patrole, a na miejsce sprowadzono policyjnego psa, który wytrwale szukał najprawdopodobniej wyrzuconego przez Ryszarda G. noża. Po kilku godzinach udało się wytropić nożownika. - Został on zatrzymany w Jaworznie na ul. Wiejskiej. To mieszkaniec naszego miasta. Policjanci z patrolu rozpoznali go na podstawie opisu, który przekazał nam pokrzywdzony – zdradza Justyna Wiszowaty.

Ryszard G. prowadzony do prokuratora Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wczoraj Ryszard G. został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa. Grozi mu nawet dożywocie. - Składał wyjaśnienia, ale w nich utrzymywał, że nie wie, dlaczego został zatrzymany i nie ma nic wspólnego z napadem na 27-letniego mężczyznę. Powtarzał, że nie było go na miejscu zdarzenia - mówi Waldemar Łubniewski z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, która nadzoruje śledztwo.

Prokurator zdecydował się na złożenie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie Ryszarda G. Sąd rozpatrzy go najprawdopodobniej dziś (21.12.2023).