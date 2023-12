Wszystko wydarzyło się w feralny poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, w domu w Siecieborzycach. 31-letnia Urszula oraz jej 2,5-letni synek Bartosz na znaleźli na schodach domu paczkę. Chłopczyk wniósł pakunek do domu. W pomieszczeniu była też Ola, 7-lentia córka Uli. Nauczycielka zaczęła otwierać paczkę i wtedy doszło do wybuchu jej zawartości. Metalowe odłamki siłą wybuchu powbijały się w ciała Urszuli, jej córki oraz 2,5-letniego synka Bartosza. Kobieta doznała poważnych urazów rąk, twarzy i tułowia. 7-latka również została ciężko rana ranna. Poważnie ucierpiał również 2,5-latek.

Wybuch w Siecieborzycach. Błażej K. oskarżony

Urszula do szpitala w Zielonej Górze trafiła przy pomocy śmigłowca LPR. Dzieci zabrały karetki. W dniu zdarzenia wszyscy byli operowani. Ula przez kilka godzin leżała na stole operacyjnym, podobnie Ola. Potem wszyscy zostali wprowadzeni w stan śpiączki farmakologicznej. Ula została ciężko ranna. Metalowe elementy po wybuchu wbiły się jej w ciało, twarz i oczy. Straciła prawą dłoń. Wybuch rozerwał rękę 7-latki. Metalowe odłamki wbiły się w ciało dziewczynki, tak samo w jak w plecy Bartka.

W grudniu do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze trafił akt oskarżenia przeciwko Błażejowi K. - Błażejowi K. zarzucono to, że zamiarem bezpośrednim zmierzał do zabójstwa wielu osób. Odpowie również za wytwarzanie materiałów wybuchowych - mówi prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Błażej K. składa wyjaśnienia, ale nie przyznaje się do stawionych mu zarzutów. Grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia. Broni się tym, że przecież nie skrzywdziłby swojego synka. 34-latek przed aresztowaniem pracował jako kierowca w Niemczech. Z ustaleń śledczych wynika, że przygotował się się do zamachu w Siecieborzycach bardzo szczegółowo. Bomba została doskonale zbudowana, co świadczy o tym że sprawca zna się ładunkach wybuchowych. Paczka bomba została opakowana jak przesyłka kurierska. Miała nawet etykietę zaadresowaną do pani Urszuli.

