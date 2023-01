Tak wybuch paczki zmienił życie Urszuli z Siecieborzyc. Wstrząsające wyznanie

Siecieborzyce to niewielka miejscowość pod Szprotawą w województwie lubuskim. Dom, w którym mieszka Urszula wraz z dziećmi i rodzicami, położony jest na uboczu. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia doszło tam do tragedii, na myśl o której cierpnie skóra. Kobieta odpakowała w kuchni przesyłkę, którą znalazła przed drzwiami. Dzieci, 7-letnia Ola i 3-letni Bartuś, zaciekawione czekały, co będzie w środku. Maluchy były pewne, że to prezenty od świętego Mikołaja. - W paczce było pudełko z kluczykiem. Gdy je otworzyłam zaczęło dziać się coś dziwnego - wspomina Urszula. Kobieta w ostatniej chwili zrozumiała, że jej rodzinie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. - Rzuciłam się na córeczkę i synka i w tym momencie doszło do wybuchu – wspomina.

Wybuch w Siecieborzycach. O krok od tragedii w Lubuskiem

Gdyby nie szybka reakcja matki, doszłoby do niewyobrażalnej tragedii. W paczce była bomba, a siła eksplozji była tak duża, że zrujnowała całą kuchnię, w której otwarto przesyłkę. Zarówno Urszula, jak i dzieci odnieśli bardzo poważne obrażenia. Najgorsze matka, której urwało rękę, a drugą dotkliwie zraniło. - Najważniejsze, że udało się uratować dzieci - mówi nam Urszula.

Wszyscy trafili do szpitala. Kobieta wyszła raptem kilka dni temu. Teraz, bez sprawnych rąk, uczy się żyć na nowo. - Nie jest łatwo, ale muszę być silna dla dzieci - mówi. Przez pierwsze dni po wybuchu nie było wiadomo, kto podłożył bombę. - To nie ja. Ula zniszczyła mi życie, ale przecież nie chciałbym śmierci własnego dziecka – mówił nam Błażej K., były partner kobiety i ojciec Bartka. Jak się okazało, mężczyzna nie mógł się pogodzić z odebraniem mu przez sąd praw rodzicielskich. Prokuratura uważa, ze to on podłożył bombę. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. Grozi za to dożywotnie więzienie.

