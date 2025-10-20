Tragedia na DK46. Ford zderzył się z tirem. Nie żyje kierowca osobówki

Na drodze krajowej nr 46 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął kierowca osobowego forda.

Droga jest całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy przez Herby i Koszęcin.

Na miejscu pracują służby ratunkowe pod nadzorem prokuratora.

Kraksa forda z tirem na DK46. Nie żyje 49-letni kierowca

Rano w poniedziałek, 20 października w miejscowości Kolonia Lisów (powiat lubliniecki), na drodze krajowej nr 46, doszło do tragicznej w skutkach kraksy. Samochód osobowy marki Ford zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym z naczepą.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jako pierwsi pojawili się strażacy, ratownicy medyczni oraz policja. Niestety, dla kierującego fordem było już za późno na jakąkolwiek pomoc. Jak informują służby, mężczyzna zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Na miejscu wypadku pracują funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą teraz ustalać, co było bezpośrednią przyczyną zderzenia.

Droga krajowa nr 46 zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy dla kierowców

Skutki wypadku są odczuwalne dla setek kierowców podróżujących tą trasą. Droga w obu kierunkach jest całkowicie nieprzejezdna, co spowodowało powstanie ogromnych korków. Policjanci z drogówki kierują ruchem i wyznaczyli objazdy dla podróżujących. Kierowcy jadący w stronę Częstochowy i Opola muszą kierować się na miejscowości Herby oraz Koszęcin, by ominąć zablokowany odcinek. Utrudnienia w ruchu w powiecie lublinieckim mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Służby apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, cierpliwość oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje

Filip W. stanął przed sądem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ciało emerytki w tapczanie. Zatrzymali małżeństwo Sonię i Marka T.