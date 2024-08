Tragiczny finał wypoczynku nad wodą. Nie żyje mieszkanka Rudy Śląskiej

Do tragedii doszło w piątek, 16 sierpnia, około godz. 14:00. Dyżurny policji w Tarnowskich Górach otrzymał zgłoszenie o kobiecie, która nie wypłynęła z zalewu Nakło-Chechło. Na miejscu akcję ratunkową od razu rozpoczęli ratownicy z tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a chwilę później dołączyli do nich strażacy i płetwonurkowie. Po kilkugodzinnej akcji poszukiwawczej strażakom udało się namierzyć ciało poszukiwanej 67-latki z Rudy Śląskiej, które wyłowili na brzeg. Niestety, na pomoc było już za późno - przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon kobiety. Na miejscu pracowali śledczy pod nadzorem prokuratora, który zlecił wykonanie sekcji zwłok 67-latki - ma ona dać odpowiedź na pytanie, co było dokładną przyczyną jej śmierci.

Policjanci apelują o bezpieczeństwo nad wodą

- Aby końcówka tegorocznych wakacji upłynęła pod znakiem bezpieczeństwa nad akwenami, przypominamy o najważniejszych zasadach:

Nigdy nie wchodź do wody i nie pływaj po spożyciu alkoholu;

Nie pływaj żaglówkami, łódkami, czy kajakami będąc pod wpływem alkoholu, czy innych środków działających podobnie do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi nam kara grzywny, a ponadto jest to niebezpieczne zarówno dla ciebie, jak i dla innych amatorów wodnych uroków;

Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub załóż bojkę na szelkach;

Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody, zmocz nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – unikniesz wtedy wstrząsu termicznego;

Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami pamiętajmy o założeniu kapoka;

Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod stałą opieką dorosłych;

Zażywając kąpieli słonecznych nad wodą, zwracaj uwagę na osoby obok ciebie. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziesz w stanie mu pomóc, to zrób to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziesz czuł się na siłach, to zaalarmuj natychmiast inne osoby.

Stosując się do tych zasad, w dużej mierze przyczynimy się do poprawy bezpieczeństwa swojego i innych osób. Dzięki nim unikniemy podobnych zdarzeń jak to, do którego doszło w piątek nad zalewem Nakło - Chechło - podsumowują policjanci z Tarnowskich Gór.

GALERIA. Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło. Nie żyje 67-latka z Rudy Śląskiej. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Kobieta utonęła w Strzelcach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.