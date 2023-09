Tragedia w Sosnowcu. Balkon runął z trzeciego piętra. Dwie osoby spadły z wysokości

Balkon runął na ziemię z 3. piętra. Dwie osoby w szpitalu

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło z samego rana w Sosnowcu. Nagle z kamienicy przy ul. Krzywej z 3. piętra spadł balkon, na którym przebywały dwie osoby! Obie w ciężkim stanie przetransportowano do szpitala. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy, którzy ewakuowali pozostałych mieszkańców budynku i zabezpieczyli teren. Nie wiadomo jednak, czy 21 ewakuowanych osób będzie mogło wrócić do swoich mieszkań – istnieje bowiem ryzyko, że cała kamienica nie będzie nadawać się do dalszego użytkowania.

Straż pożarna komentuje wypadek w Sosnowcu

- Uszkodzeniu uległ balkon na 3. piętrze 4-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego przy ul. Krzywej w Sosnowcu. Dwie osoby spadły z balkonu, który się zawalił, i w stanie ciężkim zostały przewiezione do szpitala. Strażacy ewakuowali z budynku 21 osób. Wszystkim zapewniono opiekę i podstawiono na miejsce autokar. Obecnie pracuje tam nadzór budowlany i ocenia, czy wyłączyć budynek z użytkowania, ponieważ istnieje zagrożenie uszkodzenia konstrukcji budynku – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, mł. bryg. Tomasz Dejnak.

Czy ewakuowani wrócą do swoich mieszkań?

Na razie nie wiadomo, jak dalej potoczą się losy ewakuowanych mieszkańców kamienicy, w której doszło do zawalenia balkonu. Urząd Miejski w Sosnowcu zapewnia jednak, że wszyscy są i będą pod opieką miasta. - Budynek ma nieuregulowany status prawny. Na miejscu pracują technicy, zarządzona została ewakuacja mieszkańców, którym zapewniono opiekę psychologiczną i podstawiono autokar. Będziemy zabezpieczać bytowo tych mieszkańców – przekazał „Super Expressowi” Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.