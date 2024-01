Horror w Zabrzu. Brat zamordował brata nożem kuchennym. "Kilkadziesiąt ciosów"

Rodzinna tragedia w Zabrzu. Brat zatłukł brata nożem kuchennym w trakcie awantury

W poniedziałek, 22 stycznia, tuż po godzinie 23:00, do dyżurnego zabrzańskiej komendy dotarła informacja o głośnej awanturze w jednym z mieszkań w centrum miasta. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli pod wskazany adres. Na miejscu stróże prawa zastali makabryczny widok - na podłodze leżał we krwi 24-latek, a jego ciało pełne było ran od ciosów zadanych ostrym narzędziem. Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy, a potem przetransportowano go do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety, 24-letni mężczyzna zmarł w trakcie operacji.

- Jak ustalono w toku prowadzonych działań, pomiędzy 24-latkiem, a jego 21-letnim bratem doszło do awantury, podczas której 21-latek zaatakował brata nożem kuchennym, zadając mu kilkadziesiąt ciosów. Obecnie w sprawie prowadzone są dalsze czynności dochodzeniowo-śledcze. Policjanci z komendy miejskiej pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności i dokładny przebieg tego zdarzenia. Sąd Rejonowy w Zabrzu, przychylając się do wniosku Policji i prokuratury, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego o zabójstwo 21-letniego mieszkańca Zabrza. Mężczyźnie grozi dożywocie - poinformowała policja z Zabrza.

