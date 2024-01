Była jego bratową, a potem partnerką. Grzegorz zabił Karolinę siekierą "z miłości"?

i Autor: Shutterstock & Facebook Była jego bratową, a potem partnerką. Grzegorz O. zatłukł Karolinę siekierą "z miłości"?

WSTRZĄSAJĄCA ZBRODNIA

Eliza Makowska Martyna Urban, Reporter online 16:17

Na jednej z prywatnych posesji w Tworogu (woj. śląskie) dokonano wstrząsającego odkrycia. Policjanci z Tarnowskich Gór w pomieszczeniu gospodarczym odnaleźli ciało 30-letniej kobiety. Do sprawy zatrzymano 30-letniego mężczyznę; służby badają, jaki ma on związek ze śmiercią denatki. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że ofiara to Karolina O., a zatrzymany Grzegorz O., obecnie jej partner, a niegdyś szwagier, miał zabić ją siekierą... z miłości.