Przewrócił i skopał mężczyznę w galerii handlowej. Skandaliczne sceny na oczach tłumów

i Autor: Policja Śląska

BRUTALNA NAPAŚĆ

Skandaliczne sceny w Katowicach. Przewrócił i skopał mężczyznę w galerii handlowej. Ofiara ma zmasakrowaną twarz

Do szokującego zdarzenia doszło w jednej z galerii handlowych w centrum Katowic. Nagle do idącego pasażem 20-latka podbiegł mężczyzna i przewrócił go na ziemię, a potem skopał po twarzy i ciele. Obrażenia 20-latka były tak poważne, że przewieziono go do szpitala. 21-letni napastnik został schwytany - okazało się, że był kompletnie pijany.