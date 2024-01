Karolina O. nie wracała z zebrania, jej córka zadzwoniła po pomoc. Ciało mamy było w garażu

To było potworne. Budynek parafii przestał istnieć, a wysadził go w powietrze ten senior

Brutalne zabójstwo w Tworogu. Grzegorz O. zatłukł ukochaną?

Oboje byli parą od kilku miesięcy, ale to nie znaczy, że Karolina O. nie znała dobrze swego oprawcy - Grzegorz O. to rodzony brat jej męża i ojca małej Julki - Rafała. Mieszkali razem w spokojnej okolicy, w domku przy ul. Nowej w Tworogu pod Tarnowskimi Górami. Nagle wszystko wywróciło się do góry nogami. We wtorek, 23 stycznia, w mieście zaroiło się od policji. Wkrótce funkcjonariusze w garażu przy domu odkryli zmasakrowane ciało Karoliny O. Obok leżała stara siekiera ze śladami krwi. Grzegorza O. został zabrany na policję. To najprawdopodobniej on zatłukł swoją ukochaną.

Co doprowadziło do tragedii w Tworogu?

Jak policja dowiedziała się o tym, że w domu w Tworogu wydarzyła się tragedia? Być może zawiadomiła o tym sama Julka, córka zamordowanej Karoliny O. Dziewczynka czekała na mamusię, a kiedy ta przez wiele godzin nie wracała, prawdopodobnie złapała za telefon i zadzwoniła po pomoc. Być może zadzwoniła najpierw do swojego taty, który mieszka w Bytomiu, a ten poprosił policję o interwencję w domu w miejscowości nieopodal Tarnowskich Gór.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tak okrutnej zbrodni. - Tłem były sprawy rodzinne - ucina pytania prokurator Justyna Rzeszut-Sienkowska, wiceszefowa PR w Tarnowskich Górach.

