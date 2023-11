Tragiczna śmierć czterech górników w kopalni Sobieski. Jest decyzja o żałobie!

Tragiczna śmierć 4 górników w kopalni Sobieski. W Jaworznie ogłoszono żałobę

Jest ważna decyzja prezydenta miasta Jaworzna, Pawła Silberta. W związku z tragicznym wypadkiem na kopalni Sobieski w tym mieście, do którego doszło we wtorek, 28 listopada, włodarz miasta ogłosił kilkudniową żałobę.

- Wtorek, 28 listopada 2023 roku to smutny dzień dla naszego miasta, dla jaworznian, a przede wszystkim dla Rodzin i Bliskich Ofiar tragicznego wypadku w Kopalni „Sobieski”. Postanowiłem o ogłoszeniu żałoby w mieście od 29 listopada do 2 grudnia 2023 r. Uprzejmie proszę i apeluję o godne uczczenie pamięci ofiar tej tragedii. Zrezygnujmy w tym czasie z głośnych zabaw i wydarzeń. W tym czasie flagi miejskie będą opuszczone do połowy masztu. Jestem w kontakcie z zarządem kopalni, wyraziliśmy gotowość do otoczenia rodzin dodatkową opieką - napisał w swoich mediach społecznościowych Paweł Silbert.

Kondolencje po katastrofie w kopalni złożył prezydent i premier

We wtorek, 28 listopada, przed godz. 16:00 doszło do tragicznego wypadku 500 m pod ziemią w kopalni Sobieski. Podczas prac przy rurociągu doszło do jego niekontrolowanego rozerwania, w wyniku czego na miejscu zginęło trzech pracowników ZG Sobieski. Kolejny górnik zmarł tuż po godz. 18:00 przez odniesione obrażenia. Dwóch rannych górników przetransportowano do szpitala. Obecnie prokuratura i WUG wyjaśniają przyczyny i okoliczności tej tragedii. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli prezydent i premier RP; Mateusz Morawiecki zapewnił o wsparciu dla bliskich zmarłych górników.

