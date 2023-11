i Autor: Tauron Wydobycie

Katastrofa w kopalni Sobieski w Jaworznie. Nie żyją cztery osoby

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 28 listopada, w kopalni Sobieski w Jaworznie (woj. śląskie). Pod ziemią pękł rurociąg, co doprowadziło do śmierci czterech osób. W chwili dramatycznego wypadku pod ziemią znajdowało się 6 osób.