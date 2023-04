Tragiczny pożar na Śląsku, zginęła matka i czworo dzieci. Książka "Swąd" opowiada wstrząsającą historię

Na Jasnej Górze będą się modlić o powrót do zdrowia bestialsko maltretowanego Kamila

Robert Ostaszewski i Bartosz Wojsa napisali wspólnie książkę "Swąd", którą wydaje Wydawnictwo Harde. To kryminał, opowiadający historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, które wstrząsnęły całą Polską. Jak wygląda fabuła tej powieści? W Jastrzębiu-Zdroju, niewielkim górniczym mieście na Śląsku, dochodzi do tragedii. W pożarze domu ginie matka i czworo dzieci, przeżywają jedynie ojciec i córka. Z pozoru oczywista sprawa trafia w ręce młodego prokuratora Artura Rogalskiego, który wraz z doświadczoną i niepokorną policjantką po przejściach rozpoczyna pogoń za prawdą. Kiedy okazuje się, że do wybuchu ognia doszło w zagadkowych okolicznościach, służbom po piętach zaczynają deptać dziennikarze, gotowi ujawnić makabryczne kulisy śledztwa.

"Swąd" będzie miał swoją premierę 26 kwietnia 2023 roku. Książkę można już zamówić przedpremierowo, m.in. tutaj:

Robert Ostaszewski i Bartosz Wojsa. Kim są autorzy książki "Swąd"?

Robert Ostaszewski (ur. 1972) - prozaik, wykładowca Studiów Literacko-Artystycznych UJ. Autor m.in. powieści obyczajowej Troję pomścimy i zbioru opowiadań Dola idola. Współautor i autor wielu opowiadań oraz powieści kryminalnych. Obecnie tworzy kryminalny cykl śląski (Zabij ich wszystkich, Ukochaj na śmierć, Śmierć śląskiej matki) oraz trylogię z podkomisarzem Konradem Rowickim (Zginę bez ciebie, Śmierć last minute, Tysiąc ciętych róż), której drugą częścią jest powieść. Jego opowiadanie kryminalne Ten cholerny wrzesień zostało zaadaptowane na scenę w reż. Łukasza Witt-Michałowskiego. Juror Nagrody Kryminalnej Piły. Mieszka (głównie) w Krakowie.

Bartosz Wojsa (ur. 1995) - dziennikarz, w mediach od 2012 roku. Przez osiem lat był związany z największą gazetą regionalną na Śląsku - „Dziennikiem Zachodnim". Najpierw jako dziennikarz w oddziale rybnickim, później w oddziale śląskim, pracował też w sekcji wydarzeń. Prowadził cykl wideo „TyDZień" i współprowadził program „Zachodni Gości". W 2018 roku został Dziennikarzem Roku „Dziennika Zachodniego". Wydawca strony głównej i zastępca kierownika działu "Rozrywka" w „Super Expressie" oraz autor audycji "Śląska Opinia o górnictwie".

i Autor: Wydawnictwo Harde Książka "Swąd". Robert Ostaszewski i Bartosz Wojsa