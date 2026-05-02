Tragiczny pożar w Brennej. W płomieniach zginął mężczyzna

Do dramatu doszło w piątek, 1 maja kilka minut po godzinie 8 rano w Brennej w powiecie cieszyńskim. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego i natychmiast skierowały na miejsce liczne zastępy straży pożarnej. Do akcji włączyła się także policja oraz pogotowie gazowe.

Po przybyciu na miejsce ratownicy zastali rozwinięty pożar dwukondygnacyjnego domu jednorodzinnego o konstrukcji drewniano-murowanej. Ogień bardzo szybko objął znaczną część budynku, co utrudniało działania gaśnicze i stwarzało poważne zagrożenie dla konstrukcji obiektu.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. W trakcie przeszukiwania pogorzeliska strażacy natrafili na zwęglone ciało mężczyzny. Na chwilę obecną nie ujawniono jego tożsamości — będzie ona ustalana przez odpowiednie służby.

Działania strażaków trwały wiele godzin

Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała kilka godzin i zakończyła się o godzinie 12:42. Strażacy nie tylko gasili ogień, ale również zabezpieczali miejsce zdarzenia, sprawdzali, czy w budynku nie ma innych osób oraz eliminowali ewentualne zagrożenia, w tym związane z instalacją gazową.

Na miejscu pracowały liczne siły i środki, a teren został odgrodzony. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn pożaru. Śledczy będą badać m.in. stan instalacji elektrycznej i grzewczej, a także ustalać przebieg wydarzeń, które doprowadziły do tragedii.

Pożary w budynkach o konstrukcji mieszanej, zwłaszcza z elementami drewnianymi, często rozwijają się bardzo dynamicznie, co znacząco utrudnia ewakuację i działania ratunkowe. W tym przypadku ogień rozprzestrzenił się na tyle szybko, że nie udało się zapobiec najgorszemu scenariuszowi.

