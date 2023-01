Tragiczny wybuch w Katowicach zniszczył budynek szkoły podstawowej. Nie wiadomo, kiedy wrócą tu uczniowie

Brutalna próba gwałtu w Częstochowie? Policja ujawnia. To fake news

Piątkowy wybuch gazu w Katowicach okazał się tragiczny. Zginęły dwie kobiety: mama i córka. Pracowały w parafii ewangelickiej i mieszkały na plebanii, która wyleciała w powietrze w wyniku wybuchu gazu. Wybuch był tak potężny, że rozerwał kamienicę, a fala uderzeniowa dotarła do budynków położonych po przeciwnej stronie drogi.

Ucierpiały budynki szkolne Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Rymera i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 55. Najpoważniejsze zniszczenia nastąpiły w szkole specjalnej, która obecnie nie nadaje się do użytku.

- Ja byłam w szoku, co tam się dzieje. Przebywałam w gabinecie. Drzwi się zablokowały, bo futryna się wykrzywiła - mówi Mariola Weber, wicedyrektor Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego. - Szkoły znajdują się naprzeciwko. Szczęście w nieszczęściu, że nikt tam nie przebywał. Nikomu nic się nie stało - mówili strażacy.

To był ostatni dzień ferii. Nie wiadomo, kiedy uczniowie będą mogli wrócić do swoich klas. - W związku z obecną trudną sytuacją i brakiem możliwości nauki w budynku Naszej Szkoły, informuję o organizacji zajęć dla uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od dnia 30 stycznia 2023r. do dnia 3 lutego 2023r. - informuje Elżbieta Kiper, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej.

Dyrektor Elżbieta Kiper zaznacza, że na bieżąco będzie informowała o wszystkich dalszych decyzjach. A te powinny zapaść w ciągu kilku dni.

30 dzieci ze szkoły specjalnej 100 uczniów technikum spożywczego w poniedziałek rozpoczęły naukę zdalnie. Okoliczne szkoły jeszcze w piątek zaczęły przygotowywać ofertę miejsc dla tych uczniów; w poniedziałek dyrektorzy mają wybierać najlepsze możliwości kontynuowania przez nich nauki.

Jeszcze w piątek technicy z Katowickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej rozpoczęli zabezpieczanie zniszczonych okien szkół – doraźnie, płytami drewnopodobnymi. Jak sygnalizowali specjaliści budownictwa, w obu budynkach potrzebne będą remonty: w przypadku szkoły specjalnej, prócz okien, uszkodzone zostało poszycie dachu.

Z myślą o pomocy szkole specjalnej uruchomiona została zbiórka pieniędzy. Tu znajduje się LINK do zbiórki

Budynek szkoły na skutek wybuchu gazu uległ ogromnym zniszczeniom. Został uszkodzony cały dach budynku, wyleciały okna, a futryny rozpadały się na kawałki. Zostały połamane wewnętrzne drzwi, meble i wyposażenie klas.

Wszystkie środki z tej zbiórki zostaną przekazane na potrzeby szkoły.