Tyle deszczu spadnie na Śląsku i Opolszczyźnie! Synoptyk IMGW mówi, kiedy nastąpi szczyt opadów

Sytuację pogodową w Polsce ekspert z IMGW przeanalizował w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Ulewne deszcze na pewno nie odpuszczą w sobotę. Z najnowszych prognoz synoptyków wynika, że w Kotlinie Kłodzkiej oraz na południu województwa małopolskiego opady wyniosą do 70 mm. W województwie łódzkim, na południu województwa mazowieckiego oraz w województwach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim opady wyniosą do 50-60 mm i pojawi się ryzyko burz. W centrum Mazowsza wysokość opadów wyniesie do 25 mm. Co ciekawe - najcieplejszym rejonem Polski tego dnia będą Suwałki - tam nawet do 24 stopni.

- Istnieje także niewielka możliwość wystąpienia trąb powietrznych na południu Mazowsza oraz w województwie świętokrzyskim i częściowo w Małopolsce - alarmuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk, cytowany przez PAP.

Ulewne deszcze i zagrożenie powodziowe w Polsce. Kiedy szczyt opadów?

Ekspert wskazał również, kiedy nastąpi szczyt opadów deszczu. Wygląda na to, że najgorzej będzie w nocy z soboty na niedzielę.

W nocy dużo chmur, ale możliwe będą przejaśnienia na Pomorzu i północnym zachodzie. W nocy największa suma opadów pojawi się na Beskidzie Śląskim, nawet do 120 mm. Na Dolnym śląsku, w Kotlinie Kłodzkiej i ma południu województwa opolskiego opady do 80 mm, w województwie świętokrzyskim i małopolskim do 70 mm. Burze z opadami deszczu mogą wystąpić w nocy punktowo na wschodzie kraju. Im bardziej na północ, tym opady będą słabsze - wskazał Kowalczuk.

W niedzielę w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, na północnym wschodzie możliwe rozpogodzenia i opady deszczu. W całym kraju możliwe będą burze, głównie w południowej części Polski. - Ponownie może wystąpić ryzyko trąb powietrznych na krańcach południowych i na zachodzie Polski - dodał ekspert z IMGW, cytowany przez PAP.

Do 30-40 mm deszczu spadnie nocą na południu woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Sumy opadów wyniosą do 70 mm na krańcach południowych woj. dolnośląskiego, a na Opolszczyźnie i na Śląsku do 35 mm. Zalecane jest regularne sprawdzanie ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. Prognozy będziemy aktualizować w lokalnych oddziałach "Super Expressu" i w relacji na żywo, dotyczącej sytuacji powodziowej.