Tyle kosztował pogrzeb Kamilka. 6 tys. zł za grób, 800 zł dla księdza

Pogrzeb Kamilka z Częstochowy: koszty uroczystości pogrzebowych

8-letni Kamilek został pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie. Trumna z ciałem chłopca spoczęła w grobie jego babci. Chłopczyka pożegnali najbliżsi, a także morze zupełnie obcych ludzi, którzy do Częstochowy przyjechali z całej Polski. Od samego początku tej przerażające historii w pomoc biologicznemu ojcu chłopca był zaangażowany pan Piotr Kucharczyk z Krakowa.

To on zupełnie bezinteresownie postanowił zorganizować godny pochówek Kamilkowi. Mężczyzna chciał z własnych pieniędzy pokryć koszty pogrzebu, jednak ludzie z całej Polski kierowali do niego prośby, by założył zbiórkę na ten cel. Społeczeństwo chciało choć takim gestem zadośćuczynić chłopcu cierpienie, którego doznał za życia.

Zbiórka powstała na stronie szczytny-cel.pl i została zweryfikowana przez częstochowską policję. Na pogrzeb chłopca udało się uzbierać kwotę 18 tysięcy 550 złotych (stan na dzień 15.05.2023). I choć sam gest pana Piotra jest bardzo szlachetny, mężczyzna napotkał wiele trudności w trakcie organizacji pochówku. Pan Piotr w grupie "Pamięci Kamilka z Częstochowy" opublikował wszystkie faktury i zaprezentował całościowy koszt organizacji pogrzebu chłopca. Ta kwota to 19.291,05 zł.

- Jako wiecie, zorganizowałem całą uroczystość pożegnania naszego Kochanego Kamilka. Do ogarnięcia było sporo, ale udało się. W międzyczasie pojawiały się różne przeszkody i kolejne wyzwania. Między innymi zaszła konieczność zakupu miejsca dla Kamilka - powód niech zostanie u mnie - napisał w grupie Pamięci Kamilka z Częstochowy na Facebooku Piotr Kucharczyk.

- Chciałem pokryć koszta sam, ale z każdej strony dochodziły mnie głosy, że wielu z Was, chciałoby mieć swój udział w tej smutnej, ale jakże wzruszającej chwili. Pod Waszym naporem zdecydowałem się na uruchomienie zbiórki. Nie wiedziałem wtedy z jakim hejtem będę musiał się mierzyć... (...) Nie jestem rodziną, sąsiadem czy kimś w tym rodzaju. Przyjmuję cały hejt na siebie w pokorze i dla zamknięcia ust pozostawiam rozliczenie i twarde dowody w postaci kalkulacji i faktur - przekazał pan Piotr.

Tyle kosztował pogrzeb Kamilka z Częstochowy

Cmentarz Kule:

Opłata administracyjna z tytułu dochowania trumny - 300 złotych

Wynajęcie kościoła - 600 złotych

Wykup grobu (murowany 1,5) - 6000 złotych

Parafia:

Za posługę pogrzebu katolickiego - 800 złotych

Zakład Pogrzebowy:

Trumna wraz z kompleksową obsługą pogrzebu - 10.335,6 złotych

Prowizja za zbiórkę 6,5 % dla Szczytny-cel.pl - 1206,05 złotych

Nieprzebrany tłum na cmentarzu w Częstochowie żegnał Kamilka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.