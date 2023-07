Z chustą w panterkę na głowie poszedł kraść napoje. Rozpoznajesz go?

Co tam się wydarzyło?

Jastrzębie-Zdrój: Policja szuka złodzieja z chustą w panterkę

Jak podaje policja, 8 czerwca tego roku około godziny 23:30, nieznany mężczyzna po włamaniu do jednej z witryn chłodzących przy ulicy Rybnickiej w Jastrzębiu-Zdroju, ukradł napoje na kwotę ponad 1140 złotych. Policja opublikowała zdjęcia rabusia licząc, że ktoś z internautów rozpozna złodziejaszka. Co ciekawe, mężczyzna zdecydował się wykorzystać niezwykłą formę kamuflażu - na głowie miał chustę w panterkę. Nawet ten gustowny element może go nie uchronić przed zdemaskowaniem.

- Osoby, które rozpoznają mężczyznę na zdjęciu oraz osoby posiadające informacje, mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, prosimy o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju pod numerem telefonu 47 85 542 00, Wydziałem Kryminalnym w Jastrzębiu-Zdroju osobiście, e-mailowo: kryminalny@jastrzebie.ka.policja.gov.pl lub telefonicznie: 47 85 542 86 - apeluje jastrzębska policja.

