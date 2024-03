Ukradł kapsułki do prania, trafił na 9 lat do więzienia. Szok w Mysłowicach!

We wtorek, 5 marca, około godz. 15:20 do mysłowickiej komendy wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwym i agresywnym mężczyźnie, który miał dokonać kradzieży artykułów przemysłowych w jednym z dyskontów. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z mysłowickiej drogówki. Jak szybko się okazało, jego łupem padły... kapsułki do prania, które w sumie warte były prawie 1 tys. zł! Pijany złodziej, skuszony przez chemiczne środki czystości, z uwagi na stan upojenia alkoholowego noc spędził w policyjnym areszcie.

- W środę, 6 marca, usłyszał on zarzut kradzieży. W trakcie czynności z zatrzymanym do komendy wpłynął sądowy nakaz doprowadzenia 36-latka do aresztu, celem odbycia kary 9 lat więzienia za kradzieże dokonane w przeszłości. Mężczyzna, zgodnie z decyzją sądu, prosto z komendy trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę i oczekiwał na decyzję sądu w sprawie wtorkowej kradzieży - podsumowuje mysłowicka policja.