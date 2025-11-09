Ukradli w Czechach, wpadli na Śląsku. Pościg za skradzionym busem rodem z filmu akcji

Czeska policja ścigała skradzionego busa, który przekroczył granicę z Polską.

Polscy funkcjonariusze dołączyli do pościgu, zatrzymując pojazd po kolizji z radiowozem.

Zatrzymano dwóch obywateli Czech, a sprawa ma swój dalszy ciąg. Jakie konsekwencje poniosą sprawcy?

Jak poinformowała w rozmowie z PAP aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, pościg rozpoczął się w Czechach, gdzie funkcjonariusze tamtejszej policji próbowali zatrzymać skradzionego volkswagena. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i wjechał na teren Polski, w rejon powiatu raciborskiego.

Na terenie powiatu wodzisławskiego w miejscowości Odra, raciborscy policjanci, wykorzystując do tego radiowóz, skutecznie zatrzymali pojazd. Doszło do kolizji, czyli zderzenia pojazdu z radiowozem.

- przekazała asp. sztab. Koniarska.

W akcji wsparcia uczestniczyli również policjanci z Wodzisławia Śląskiego, którzy zajmują się wyłącznie sprawą wykroczenia drogowego związanej z kolizją. Natomiast raciborska policja prowadzi dalsze czynności w sprawie niezatrzymania się do kontroli drogowej – przestępstwa, za które odpowiedzialność ponoszą zatrzymani.

Czeska policja zakończyła udział w pościgu po przekroczeniu przez pojazd granicy z Polską. - W pojeździe znajdowali się dwaj obywatele Czech w wieku 30 i 36 lat. Zostali zatrzymani w Raciborzu i osadzeni w areszcie policyjnym. Samochód zabezpieczono na parkingu policyjnym - wyjaśnił zastępca oficera prasowego KPP w Raciborzu, Paweł Malcharczyk.

