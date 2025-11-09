Ukradli w Czechach, wpadli na Śląsku. Pościg za skradzionym busem rodem z filmu akcji

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-11-09 16:16

W niedzielę (9 listopada) policjanci z Raciborza zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy byli ścigani przez funkcjonariuszy z Czech. Kierowca busa, skradzionego wcześniej u naszych południowych sąsiadów, wjechał na teren Polski w rejonie powiatu raciborskiego, gdzie do pościgu dołączyli polscy policjanci.

Ukradli w Czechach, wpadli na Śląsku. Pościg za skradzionym busem rodem z filmu akcji

i

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe Ukradli w Czechach, wpadli na Śląsku. Pościg za skradzionym busem rodem z filmu akcji.
Super Express Google News
  • Czeska policja ścigała skradzionego busa, który przekroczył granicę z Polską.
  • Polscy funkcjonariusze dołączyli do pościgu, zatrzymując pojazd po kolizji z radiowozem.
  • Zatrzymano dwóch obywateli Czech, a sprawa ma swój dalszy ciąg. Jakie konsekwencje poniosą sprawcy?

Jak poinformowała w rozmowie z PAP aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, pościg rozpoczął się w Czechach, gdzie funkcjonariusze tamtejszej policji próbowali zatrzymać skradzionego volkswagena. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i wjechał na teren Polski, w rejon powiatu raciborskiego.

Na terenie powiatu wodzisławskiego w miejscowości Odra, raciborscy policjanci, wykorzystując do tego radiowóz, skutecznie zatrzymali pojazd. Doszło do kolizji, czyli zderzenia pojazdu z radiowozem.

- przekazała asp. sztab. Koniarska.

W akcji wsparcia uczestniczyli również policjanci z Wodzisławia Śląskiego, którzy zajmują się wyłącznie sprawą wykroczenia drogowego związanej z kolizją. Natomiast raciborska policja prowadzi dalsze czynności w sprawie niezatrzymania się do kontroli drogowej – przestępstwa, za które odpowiedzialność ponoszą zatrzymani.

Czeska policja zakończyła udział w pościgu po przekroczeniu przez pojazd granicy z Polską. - W pojeździe znajdowali się dwaj obywatele Czech w wieku 30 i 36 lat. Zostali zatrzymani w Raciborzu i osadzeni w areszcie policyjnym. Samochód zabezpieczono na parkingu policyjnym - wyjaśnił zastępca oficera prasowego KPP w Raciborzu, Paweł Malcharczyk.

CZYTAJ TEŻ: 28-latka potrąciła seniorkę na pasach. Piesza zginęła na miejscu

Polecany artykuł:

Chwile grozy na przejeździe kolejowym. W aucie utknął pijany ojciec z 3-letnią …
Sonda
Czy uważasz, że praca w policji jest trudna?
Nastolatek podczas pościgu rozbijał policyjne radiowozy 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZECHY
KRADZIEŻ
ŚLĄSKA POLICJA
POLICJA POŚCIG