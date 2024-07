Uprowadził 11-letnią Wiktorię spod domu. Policjanci odnaleźli nastolatkę w Koszalinie

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi K. Mężczyźnie zarzucono łącznie cztery przestępstwa, w tym uprowadzenie 12-letniej Wiktorii z Sosnowca.

Do tego wstrząsającego zdarzenia doszło 5 sierpnia 2023 roku. Dziewczynka miała wówczas 11 lat. Przed godziną 19 poszła wyrzucić śmieci i nie wróciła. Do zdarzenia doszło przy ul. 11 Listopada w Sosnowcu. Dziewczynka miała ze sobą telefon, który pozostał nieosiągalny. W poszukiwania dziewczynki zaangażowali się policjanci z wydziału do zwalczania cyberprzestępczości. Uruchomiono także child alert, to 6 przypadek od momentu uruchomienia tej procedury w 2013 roku. I udało się. Dziewczynka została odnaleziona o 7 rano w województwie zachodniopomorskim. Jednak policja nie podawała szczegółów tej sprawy.

Prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie już 6 sierpnia, czyli dzień po zniknięciu.

Jak ustalili śledczy w dalszym toku postępowania, kilka dni przed ucieczką z domu Wiktoria nawiązała z Przemysławem K. internetową relację.

- Działając pod jego wpływem, zdecydowała się przyjąć propozycję wspólnego wyjazdu do Koszalina. Realizując przestępczy zamiar, oskarżony przyjechał po małoletnią Wiktorię do Sosnowca, a następnie przewiózł ją na północ Polski i ukrył w swoim miejscu zamieszkania - przekazała prokurator Dorota Pelon, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Jak dodaje prokurator, mężczyzna w trakcie drogi podjął działania nakierowane na utrudnienie poszukiwań dziewczynki. 7 sierpnia 2023 roku policjanci odnaleźli dziewczynkę w mieszkaniu 40-letniego Przemysława K., tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany.

- W toku śledztwa przeprowadzono szereg czynności dowodowych, w tym przesłuchano licznych świadków, zbadano zawartość zabezpieczonych urządzeń elektronicznych i innych nośników danych, jak również zasięgnięto opinii biegłych m.in. z zakresu toksykologii, genetyki, balistyki oraz informatyki - informuje prokurator Pelon.

Przemysław K. został tymczasowo aresztowany i pozostaje w areszcie. Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą łączną, wynoszącą do 20 lat pozbawienia wolności.