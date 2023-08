To on uprowadził 11-latkę z Sosnowca. Prokuratura bezlitosna wobec 39-latka

Koniec z lekcjami trwającymi 45-minut? Rewolucja w szkołach. Co na to uczniowie?

Od kilku dni cała Polska żyje sprawą zniknięcia 11-letniej dziewczynki z Sosnowca. 5 sierpnia 2023 Wiktoria miał wyrzucić tylko śmieci. Gdy nie wróciła do domu, jej rodzina powiadomiła policję. Sprawdzano monitoringi miejskie, prowadzono poszukiwania w terenie. W końcu zdecydowano się na uruchomienie procedury child alert, dzięki czemu wizerunek dziewczynki i jej dane mogły dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. W tym samym czasie sosnowiecka prokuratura decydowała o wszczęciu śledztwa.

- W niedzielę (6.08.20223) koło południa prokurator wszczął postępowanie w sprawie uprowadzenia z okolic miejsca zamieszkania oraz pozbawienia wolności dziewczynki - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Policji udało się odnaleźć dziewczynkę w poniedziałek, 7 sierpnia około godziny 7 rano. Odwołano też child alert. Jednocześnie zatrzymano w tej sprawie jedną osobę. To 39-letni mężczyzna z województwa zachodniopomorskiego. Podejrzany został we wtorek, 8 sierpnia, doprowadzony do prokuratury rejonowej w Sosnowcu.

- Mężczyźnie został przedstawiony zarzut uprowadzenia dziewczynki. Mamy do przeprowadzenia dużo czynności w tej sprawie, w szczególności ważne będzie zbadanie nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone. To od tego będą zależeć w dużej mierze pozostałe czynności. Niewykluczone również, że także dalsze zarzuty - przekazał w rozmowie z "Super Expressem", prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Porwanie 9-letniej dziewczynki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut uprowadzenia