Dawniej był luksusowym ośrodkiem sanatoryjnym. Dziś przyciąga miłośników urbexu

W okresie PRL-u w Ustroniu powstał kompleks 17 budynków, które wyglądem przypominały piramidy. Wyjątkowy projekt architektoniczny narodził się w głowie Henryka Buszko, Aleksandra Franta i Tadeusza Szewczyka. Nietuzinkowe obiekty zachwycały odwiedzających i funkcjonowały jako hotele czy uzdrowiska. Przez lata niestety niektóre z nich podupadły na stanie i wyglądzie tak jak np. Maciejka, która, choć kiedyś miała pełne obłożenie, to aktualnie jako jedyna pozostaje niezagospodarowana.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią, w której zobaczycie, jak wygląda sanatorium w Ustroniu

Przeczytaj także: Sanatoria nad wodą, które warto odwiedzić. Kuracjusze uwielbiają wracać do tych obiektów

Maciejka w Ustroniu: opuszczone sanatorium dziś przeraża spacerowiczów

Sanatorium Maciejka należało do Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, lecz w 1993 roku wycofali się oni z wynajmu, a obiekt trafił do zarządu miejskiego. W ekspresowym tempie na miejscu pojawiło się wielu inwestorów, którzy mieli ambitne plany. Niektórzy chcieli otworzyć tam nawet kasyno, lecz nie doszło to do skutku.

Od 1994 roku Maciejka pozostaje więc w rękach prywatnego inwestora i niszczeje. Co jakiś czas pojawiają się głosy o nowych pomysłach zagospodarowania terenu, lecz nadal nie ma konkretnych działań, a sam budynek jest jedynie celem wielu miłośników urbexu. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia obiektu, sprawdźcie naszą galerię.

QUIZ PRL. Kultowe potrawy Polski Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak nazywają się kluski wykonane z mąki i sera białego, podawane z bułką tartą? leniwe pampuchy kopytka Dalej