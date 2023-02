Krzysztof Jackowski to najbardziej rozpoznawalny polski jasnowidz. Słynny jasnowidz z Człuchowa przewidział już upadek banków, zapowiedział koronawiusa i wojnę w Ukrainie. Postanowiliśmy zapytać słynnego jasnowidza, co nas czeka w 2023 roku w Polsce? Jasnowidz opowiedział, co zobaczył w swojej wizji dotyczącej Śląska.

W swojej wizji jasnowidz Jackowski zobaczył ogromne wojsko w tym regionie! Przerażająca wizja na 2023

Nie mamy jednak dobrych wieści. Jasnowidz jest pewny, że rok 2023 nie będzie "normalny" dla mieszkańców Katowic i Śląska. Krzysztof Jackowski przewiduje, że na Śląsku pojawi się dużo wojska, pojawią się niepokoje. Wizja jasnowidza jest przerażająca.

- Na Śląsku widzę dużo wojska. Dla żadnego miasta nie są to dobre wizje. Pojawi się jakiś niepokój na Śląsku, widzę, jak zbiera się wojsko. Co to oznacza? To oznacza, że na świecie będą działy się bardzo złe rzeczy i jak mówię, rykoszetem w Polsce też będą się działy złe rzeczy. Wiadomo, że jak na świecie rozgorzeje coś gorszego, jak wojna na Ukrainie albo wojna na Ukrainie by się spotęgowała, to wiadomo, że w Polsce będącej blisko Ukrainy nie będzie można żyć normalnie, to się rozumie samo przez się. Będą się działy różne rzeczy, tak jakby echem 2023 rok nie da nam odetchnienia, tylko coś się spotęguje - mówi Jackowski w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu".

Krzysztof Jackowski mówi o tym jak będzie rok 2023 dla mieszkańców Katowic